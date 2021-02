Jorge Macri atacó a los militantes de La Cámpora que se vacunaron

El intendente del partido bonaerense de Vicente López, Jorge Macri, cuestionó a los jóvenes militantes de La Cámpora que fueron vacunados contra el coronavirus, al acusarlos de “no tener empatía” ni capacidad de “ponerse en el lugar del otro”.

“Estos chicos de La Cámpora que salieron haciendo la V y festejando, ¿no tienen abuelos? ¿No tienen ni siquiera la capacidad de pensar en aquellos a los que quieren y tienen cerca y ponerse en el lugar de ellos? Es probable que no tengan empatía ni se puedan poner en el lugar del otro, pero para eso está la ley y las normas del Estado”, expresó Macri en el programa Solo una vuelta más, del canal TN, haciendo referencia a las fotografías que circularon en redes sociales que muestran a los militantes de esa agrupación kirchnerista siendo inoculados con dosis de la Sputnik V en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

A su vez, el jefe comunal macrista señaló que “la Argentina tiene un grave problema de ausencia de vacunas en cantidad necesaria”, y retomó uno de los mayores misterios en torno a la provisión de esos fármacos: “Si queremos hablar de oscurantismo en todo este proceso de vacunación, lo primero que deberíamos recuperar es la capacidad de saber qué pasó con Pfizer y por qué hoy Chile tiene cientos de miles de vacunados con esa vacuna y nosotros ninguno”.

Retomando las severas fallas en la logística y distribución de las vacunas contra la covid-19, que se exacerbaron tras el escándalo del vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud de la Nación, Macri señaló que están vinculadas a “una falla de gestión ordenada” y se puso como ejemplo: “En Vicente López dimos 1.854 primeras dosis al personal de salud del municipio, por lo que si llega a haber en esa lista algún funcionario o empleado de la Municipalidad, yo lo echo”.

“Yo no me voy a vacunar hasta que no termine de vacunar a los distintos grupos que tienen otras prioridades. Se mezcla la esencialidad con el orden de vacunas y no somos todos lo mismo”, resaltó.