Fuerte cruce entre Santiago Cafiero y Luis Novaresio por el vacunatorio VIP

El periodista Luis Novaresio y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, mantuvieron un fuerte cruce en una entrevista radial en torno al escándalo por el vacunatorio VIP que estalló el viernes de la semana pasada.

Cafiero aseguró que lo del vacunatorio VIP es "un invento de la prensa" y fue entonces cuando se produjo el tenso cruce con Novaresio, quien cuestionó la vacunación de Carlos Zannini y su esposa, Patricia Alsúa, ambos vacunados como "personal de salud"; y la del ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo, todos menores de 40 años.

Cafiero justificó la vacunación y aseguró que todos forman parte del personal estratégico del Estado o de "burbujas" sanitarias que acompañan a funcionarios.

La charla fue subiendo de tono cuando Novaresio preguntó si iban a pedir la renuncia de Zannini. "De ninguna manera, el Procurador del Tesoro es una persona catalogada como personal estratégico y su mujer tenía una enfermedad prevalente. Claramente es una vacunación totalmente lícita", se defendió Cafiero.

"No es más estratégico que vos y vos no estas vacunado", lo cruzó Novaresio, y Cafiero contestó: "Pero hay un tema de edad, yo tengo 41 y Carlos Zannini tiene más de 60".

"Guzmán es más chico que vos y está vacunado", cuestionó Novaresio. "Guzmán tenía que hacer una misión, que es un viaje al extranjero, entonces se vacunó él y todas las personas que iban a viajar con él, se vacunaron para estar inmunizados. Guzmán tiene que ir a reestructurar y negociar una deuda con el FMI", justificó la vacunación del ministro el jefe de Gabinete.

"Si nosotros pensamos que la vara de qué es personal estratégico la van a fijar ustedes desde el estudio, estamos equivocados", se quejó Cafiero ante los cuestionamientos del periodista.

Luego el jefe de Gabinete estalló cuando cuando Novaresio habló de "vacunatorio VIP", el nombre que ha recibido el escándalo. "No es un… Eso es un invento de ustedes, pero no importa. A la mujer de Zannini le correspondía la vacuna porque tiene una enfermedad prevalente, cumple función en el Estado...", indicó el funcionario.

"¿Y Duhalde?", lo cruzó Novaresio. "Ahí tenés el procedimiento inaceptable y el corrimiento; si no estaríamos hablando de que nada ocurrió y el Presidente tomó la decisión que tomó...", sostuvo el jefe de Gabinete.

"La actual ministra de Salud fue la jefa del plan nacional de vacunación. No se enteró de esto. Luego dijo que fueron 10 personas vacunadas, hoy ya conocemos 70...", ironizó Novaresio.

"No, diez personas vacunadas en el Ministerio, no tergiverses", lo cruzó Cafiero, y agregó: "Hay un planteo sistémico y están buscando encontrar un tema sistémico. Un sistema. Pero no hubo un sistema. Hubo una cuestión puntual que va a ameritar una investigación puntual, porque fue un solo día. En el Ministerio de Salud que se vacunaron diez personas que no se debieron vacunar allí".

El momento más tenso de la entrevista se produjo cuando Novaresio y Cafiero se trenzaron a debatir la autorización de la vacuna Sputnik V.

"El tuit de la vicepresidenta de "notición" o de "qué buena noticia" se publicó cuando ya había sido vacunada, antes que The Lancet publicase el informe", cuestionó Novaresio.

"Pero Lancet no autoriza, es una burrada lo que estás diciendo. No autoriza Lancet las vacunas en el mundo, es una publicación científica, es como que me digas que una revista de la UBA tiene que decir si una vacuna sirve o no sirve. Parte de la campaña de desprestigio que le hicieron a la vacuna te hace decir esa burrada, Luis. Porque no es así, la vacuna la autorizó la ANMAT y el Ministerio de Salud, las dos autoridades", justificó Cafiero.

"Utilicemos el lenguaje este. Yo cometo una burrada, no formo parte de un Gobierno que vacunó fuera de los criterios de prioridad. Entre mi burrada y el haber aplicado vacunas a amigos, me quedo con la burrada", cerró el tenso cruce Novaresio.