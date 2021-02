El PJ se olvidó de Menem y lo homenajeó un oficialista con una dura chicana

Carlos Menem falleció el domingo 14 de febrero. Recibió las exequias de rigor por haber sido dos veces presidente. Pero en Mendoza no hubo ningún homenaje, ni siquiera en la Legislatura. En el oficialismo local no dejaron pasar el detalle y redoblaron la apuesta: un diputado de Cambia Mendoza aprovechó el período de homenajes para recordar a Menem, pero en tono de chicana hasta el PJ.

Guillermo Mosso, legislador del Partido Demócrata y parte de Cambia Mendoza, pidió la palabra y recordó a Menem como un presidente con "claroscuros" que gobernó por 10 años. Pero el foco estuvo en otro lado. Mosso apuntó al "olvido selectivo" del PJ, según él.

"El mío es un homenaje a la historia sin amnesia. Me llama la atención que ninguna de las dos cámaras tuvo ninguna palabra para recordarlo. Me llama la atención la ausencia de homenajes o menciones por parte del partido al que Carlos Menem pertenecía", recordó Mosso. "No se puede tener selectividad para elegir u ocultar aquello que con el diario de hoy nos avergüenza", chicaneó el diputado del bloque Demócratas en el Frente.

Mosso fue concejal de Capital y en recordó que cuando estaba en ese cargo murió Néstor Kirchner, a quien también le rindió un homenaje entonces. "Hay que tener respeto por las personas que lo votaron. No se puede tener ese olvido selectivo de que a Menem no lo votó nadie", aseguró.