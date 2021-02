"Sería una falta de respeto": Julio De Vido se distanció del escándalo y anunció que no se vacunará

Julio De Vido, uno de los ex funcionarios señalados por corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, decidió distanciarse del escándalo por la vacunación VIP y dijo que, a pesar de haber obtenido un turno de manera legal, decidió no vacunarse ya que "sería una falta de respeto".

A través de su cuenta de Twitter, el ex ministro de Planificación Federal anunció que no se inoculará. El hombre tiene 71 años y reside en la Ciudad de Buenos Aires. Según contó, se había anotado a través de la web de la Provincia. "Aclaro que el turno me fue asignado en función de haberme anotado en el listado abierto por Buenos Aires provincia", aclaró en la red social.

Desde allí, De Vido señaló que tras el escándalo del vacunagate decidió correrse a un costado. "Visto el escándalo desatado con la vacunación contra el COVID 19 me niego a recibir la vacuna para la que me han citado el día 24/2 en Zárate", anunció en Twitter, donde acompañó el texto con la foto del turno.

De este modo, el ex funcionario se distanció del oficialismo. Ya lo había hecho el viernes pasado cuando manifestó la necesidad de transparentar los hechos. "Se debe hacer pública la lista de todos los vacunados en la misma condición que describió Verbitsky y dejar cesantes a todos aquellos que sean funcionarios públicos", dijo entonces.

Posteriormente, el ex ministro habló con Infobae y señaló que inocularse sería una "falta de respeto cuando todavía hay adultos mayores de 71 años que no recibieron la vacuna", por lo que prefirió esperar y posponer el turno que tenía para este miércoles a la mañana. “Hasta que esto no se esclarezca no me voy a vacunar pese a que me corresponde como a cualquiera”, comentó

Por otra parte, Julio De Vido defendió su postura al sostener que busca transparentar su situación y evitar la mirada negativa de los argentinos. “Yo fui uno de los más estigmatizados, así que quiero también evitar cualquier tipo de cuestionamiento", dijo.