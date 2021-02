Covid-19: en qué casos el docente deberá dejar de ir a la escuela

El lunes comenzarán las clases en Mendoza y frente a ello la DGE emitió un protocolo en relación al covid en el que, entre otras cosas, establece en qué casos los docentes y estudiantes deberán dejar de concurrir a los colegios.

Según este protocolo, que acompaña como Anexo 1 a la resolución 390, no debe ir a la escuela:

● Caso sospechoso de covid 19: hasta que se descarte el caso por profesionales sanitarios que evalúan el mismo.

● Si un/una estudiante, docente o no docente presenta UN SOLO SÍNTOMA, es decir no constituye un caso sospechoso, no debe concurrir al establecimiento educativo hasta que se defina la evolución de este síntoma por médico tratante.

● Caso confirmado de covid-19: hasta que reciba el alta clínico-epidemiológica por profesionales sanitarios que evalúan el caso, siendo la duración habitual de 10 días desde el comienzo de los síntomas.

● Contacto estrecho de caso confirmado: hasta que pasen 14 días del último contacto con un caso confirmado (Cuarentena).

● Contacto estrecho de caso sospechoso.

En cambio, sí deberá ir al colegio:

● En caso de que un docente asintomático sea contacto estrecho de un estudiante positivo de un grupo de estudiantes y trabaje en otros grupos de estudiantes, estos estudiantes se considerarán contacto de contacto estrecho y no deberán realizar cuarentena.

● De manera similar cualquier estudiante o docente que cumple criterios de contacto estrecho asintomático fuera del grupo de estudiantes deberá realizar cuarentena, pero los demás integrantes de dicho grupo no se considerarán contacto estrecho por lo que no deberán realizar cuarentena.

● Los convivientes de un contacto estrecho asintomático.

El anexo en cuestión aborda además diversos temas de la vida escolar, como la "distancia física mínima" de todos los integrantes de la comunidad educativa, los límites para el uso de baños y la "prohibición de las reuniones grupales en salas de maestros/as y profesores/as".

También dispone que cada colegio cuente con "una persona o grupo de personas (equipo) asignadas que se encarguen de manejar las situaciones relacionadas con covid 19" y que tiene que existir una "sala/aula de aislamiento" para uso individual que idealmente deberá contar con "ventilación natural (ventana al exterior), cesto con bolsa para desechos y señalización adecuada para su identificación y, de ser posible y baño".

Señala por otra parte que "la aparición de dos casos relacionados temporalmente (dentro de los 14 días) en un grupo de estudiantes" generará la necesidad de "evaluar la existencia de un brote escolar". Del mismo modo, si se producen tres o más casos "aunque sea en grupos de estudiantes diferentes".

De darse estas situaciones, esto podría conllevar el "cierre temporal del establecimiento".

Aquí abajo, el protocolo completo emitido hoy por la DGE:

Anexo I by Juan Carlos Albornoz