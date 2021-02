Qué papel cumplía el sobrino de Ginés, quien también se vacunó

Desde que se destapó la olla el viernes por la tarde no dejan de aparecer nuevos nombres dentro del escándalo nacional de la vacunación VIP, a partir de la cual fueron vacunadas personas que no deberían haber recibido la inmunización ya que no les correspondía según el calendario oficial.

Por la mañana se conoció que Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro, fue vacunado y lo registraron como "personal de salud". Ahora el apuntado es Lisandro Bonelli, jefe de Gabinete de Ginés González García y sobrino del exministro de Salud, quien no solo recibió las dos dosis de la vacuna Sputnik V, sino que también era quien manejaba la lista de vacunados VIP.

Según consigna el diario Infobae, los registros oficiales indican que Bonelli recibió la segunda dosis de la vacuna rusa el pasado 2 de febrero, pero que además logró que varios allegados, todos conocidos de la ciudad de San Nicolás, también accedieran a la inmunización.

Dentro del grupo de vacunados de privilegio están Martín Sabignoso, a cargo de la Secretaría de Equidad del Ministerio, Marcelo Guille y Facundo Dinoto, todos miembros del "Grupo Regatas", como se los conoce en San Nicolás, dado que frecuentaban ese club.

En cuanto a Bonelli, quien seguramente no seguirá en su cargo y volverá a la Cámara de Diputados de la provincia, cargo al que accedió representando al Frente Renovador, recibió la primera dosis el 11 de enero, mientras que el 2 de febrero completó el cronograma.

Tanto el como Sabignoso figuran en los registros como "Personal de Salud", que en aquel primer momento eran los únicos habilitados para recibir la vacuna. Es el mismo modus operandi que se implementó para Zannini, quien tampoco cumple con los requisitos para acceder a la inmunización.

Fuente: Infobae.