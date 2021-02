Papelón: el vacunagate argentino es tapa en los diarios del mundo

Argentina llegó a las tapas de los diarios del mundo, pero en su peor faceta. El escándalo por las vacunaciones VIP contra el coronavirus fue captado por los principales medios internacionales.

La dimisión del ministro de Salud, Ginés González García, luego de que Horacio Verbitsky contara que fue vacunado, generó la reacción del presidente Alberto Fernández, quien le pidió la renuncia. En su lugar asumió Carla Vizzotti, quien era Secretaria de Acceso a la Salud.

“Escándalo político en Argentina: el presidente echa al ministro de Salud tras descubrirse un “vacunatorio VIP” en el Ministerio”, tituló el diario español El Mundo, de España. Además, hizo referencia a las dosis recibidas por Hugo Moyano, su esposa y uno de sus hijos, al igual que varias personas cercanas al Presidente.

El diario británico The Guardian publicó: “renunció el Ministro de Salud de Argentina tras informes de acceso VIP a vacunas”. En el texto agregó que “el presidente Alberto Fernández le había pedido la renuncia de Gines luego de que se hicieran denuncias en los medios de que al menos 10 personas recibieron vacunas sin seguir el procedimiento adecuado, entre ellas un veterano periodista”.

Por su parte, el prestigioso The Washington Post aseguró que la vacunación VIP no fue un hecho aislado y que había trascendido que “intendentes, legisladores, activistas y personas cercanas al poder político que han recibido la vacuna contra el Covid-19 a pesar de no estar incluidos dentro de los grupos prioritarios compuestos por médicos, personal de salud y los adultos mayores autorizados a recibir la vacuna”.

Al mismo tiempo, tituló: “Renuncia el ministro de Salud argentino en medio de un escándalo por las vacunas”. En el artículo comenta que “el gobierno de Alberto Fernández ha sido fuertemente cuestionado por la lenta operación de vacunación en Argentina” y que las dosis recibidas de la vacuna Sputnik V y de AstraZeneca son “insuficientes para inmunizar a una población de 40 millones”.

En Francia, el diario Le Figaro comentó que “el ministro de Salud vacunó a sus amigos en el ministerio”.

El diario mexicano El Universal comentó que la “Vacunación VIP tira a ministro argentino”, mostrando una imagen del Presidente y el ex Ministro de espaldas. El Observador, de Uruguay, tituló: “Escándalo por vacunas en Argentina: Alberto Fernández pidió la renuncia del ministro de Salud”, mientras que “Para familiares y figuras políticas: el ‘vacunatorio VIP’ que le costó el cargo al ministro de Salud de Argentina”, fue el título de La Tercera, de Chile.

Por su parte, El Comercio de Perú, afirmó que el “Presidente de Argentina despide al ministro de Salud por escándalo de vacunación VIP con la Sputnik V” gobierno”.

Fuente: Infobae