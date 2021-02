Juan Grabois y Hebe de Bonafini durísimos contra Verbitsky

Tras el escandalo desatado por las vacunas de privilegio que le costó a GInés González García su cargo como ministro, diferentes líderes del oficialismo salieron a respaldar la decisión del presidente de pedir la renuncia del número uno de Salud y criticaron duramente a Horacio Verbitsky.

El periodista confesó ayer a la mañana haber recibido la vacuna en el ministerio y de a poco fueron apareciendo otros "beneficiados" por el vacunatorio VIP. Tras el hecho, Juan Grabois y Hebe de Bonafini se mostraron ofuscados con el periodista.

Concretamente, Grabois dijo que "hay una cultura del privilegio y de la avivada muy arraigada y naturalizada en el país que, en este caso, deja de ser una banalidad o una característica cultural de un sector para convertirse en una actitud de una enorme irresponsabilidad que, además, abona a la antipolítica. Es la idea de que todo el mundo que lo ve diga que 'estos son todos iguales, la quieren toda para ellos'".

En tal sentido, el líder pidió "no solamente levantar el dedito acusador sino mirarse para adentro y decir que se tiene que erradicar la cultura del privilegio".

Sobre el periodista y directivo del CELS, Grabois dijo que le tiene "desprecio" y que no debió contarlo con tanta naturalidad. "Esto hace que se haya tomado con tanta naturalidad a punto tal de que el señor Verbitsky, a quien le tengo un particular desprecio, lo diga alegremente y hasta se jacte de haber hecho una cosa de estas características", indicó Grabois en diálogo con el sitio de noticias IP.

En tanto, la líder de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, opinó que este escándalo "le hace mal la Gobierno" y "le da de comer al enemigo".

En tal sentido, apuntó contra el propio Ginés González García al asegurar que no lo quiere y es "de los que no funcionan". "Yo creo que hay que saber quién es cada persona. A mí nunca me gustó el ministro de Salud, para mí no es buena persona. No lo quiero de veras", lanzó. Igualmente señaló a Horacio Verbitsky, al decir que la confesión fue malintencionada. "¿Vos te creés que no lo hizo a propósito?", dijo.