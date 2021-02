Fin del misterio: así será el retorno a las aulas en Mendoza

Luego de que el gobernador Rodolfo Suarez confirmara que en Mendoza los alumnos volverán a tener clases presenciales el 1 de marzo, el director General de Escuelas José Thomas se encargó de aclarar cómo será ese retorno a las aulas. En este sentido, explicó que la "presencialidad cuidada" contemplara la realidad de cada escuela y que habrá diferencias teniendo en cuenta la matrícula y la ubicación geográfica de cada institución. Por ese motivo, se apuesta a que cada director evalúe qué es lo más conveniente para cada caso puntual.

Este año las escuelas abrirán sus puertas para volver a una presencialidad cuidada, en la que niños y niñas aprendan juntos en el aula, como corresponde.

Agradezco el esfuerzo de docentes, alumnos y familias que permitió la continuidad educativa de modo virtual en 2020.



Es decir, no en todas las escuelas será igual y en algunas habrá más alternancia que en otras. "Hay distintos escenarios posibles en operatividad pedagógica. Se van a proponer tres: presencialidad, alternancia y no presencialidad. Vamos a buscar la presencialidad a lo máximo que se pueda" manifestó.

En este sentido expresó su convicción de que los alumnos "en ningún lugar están mejor para estudiar que en la escuela". "Hay información del daño que se le hizo a los chicos por no estar socializados durante tanto tiempo", aseveró el funcionario provincial al mismo tiempo que remarcó que está demostrado en el mundo que las escuelas no son un foco de contagio.

Además del uso de barbijo obligatorio, el distanciamiento social (evalúan si será de 1,5 metros o menos) y el cuidado la higiene personal (uso de alcohol en gel), se evaluará la unidad geográfica para determinar de qué forma irán al aula los alumnos de esa escuela.

"Estamos convencidos de que podemos tener presencialidad con distintos formatos en cada una de las escuelas", adhirió en el acto de apertura del ciclo lectivo 2021 ante la atenta mirada de decenas de supervisores. "A veces las decisiones se van a tomar por escuelas. Cada escuela no va a poder decidir si abre o no, pero si definir su hoja de ruta", adhirió.

Por ejemplo, Thomas remarcó que en algunas escuelas que tienen menos de 15 alumnos por división y aulas de dimensiones suficientes como para que los 15 asistan manteniendo el distanciamiento que indica el protocolo, podrá haber clases sin alternancia. Es decir, todos los días los alumnos en sus bancos.

Sin embargo, en otras escuelas con una matricula mayor y sin la infraestructura para que todos asistan al mismo tiempo, habrá alternancia y algunos días irán unos y otros lo harán al día siguiente. A su vez, le dan la posibilidad a los directores de que dispongan de otros espacios de la escuela para que los alumnos puedan ir todos los días. En otras palabras, si una división de 30 alumnos no puede estar en forma simultánea en una aula porque es chica, si así lo quisiera el director podría utilizarse el zoom para que esa clase se tome allí sin alternancia.

Incluso, abrió la puerta a la utilización de otra infraestructura cercana al establecimiento educativo, como polideportivos, con ese mismo fin.

De todas maneras aclaró que el 12 de febrero existirá una reunión del Consejo de Educación para definir un nuevo protocolo que será más laxo que el anterior y que contemplará la situación de alumnos y docentes en grupo de riesgo. "Con los protocolos actuales ya podríamos abrir todas las escuelas y es lo que vamos a hacer el 10 con las trayectorias débiles", manifestó en relación al apoyo presencial que recibirán desde la semana que viene los alumnos que tuvieron problemas de conectividad y comprensión en el ciclo 2020.

En cuanto al estado en el que se encuentran los inmuebles confesó que no están en óptimas condiciones pero que trabajan para que estén "operativamente aceptables". "El estado de las escuelas lo conocemos. No están en óptimas condiciones pero tenemos que garantizar que estén operativamente aceptables para que los chicos vayan. No hay nada mejor para lo chicos que ir a la escuela", remarcó en relación a los 1350 edificios escolares de la provincia.