Alberto Fernández presentó el Consejo Económico y Social con un llamado a la unidad

"No tengo idea cuántos opositores hay acá porque no les pregunté lo que piensan: son de de sectores sociales, económicos, de trabajadores, de movimientos sociales. No tengo idea si son oficialistas o no lo son", dijo el mandatario al hablar esta tarde en el CCK.