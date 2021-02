Cuál es la principal amenaza que enfrenta Máximo Kirchner

El analista político Rosendo Fraga aseguró que “el proyecto del kirchnerismo se centraliza en Máximo Kirchner”, aunque advirtió que esa construcción de poder en torno al hijo de Cristina Fernández está generando una “resistencia exitosa” proveniente de un sector que “sorprende”: el peronismo bonaerense.

“El proyecto político del kirchnerismo se centraliza en la figura de Máximo Kirchner. Pero su factibilidad está por verse”, advirtió Fraga en el programa Mirá lo que te digo, del canal LN+.

Dicha posibilidad está condicionada a lo que suceda en el principal distrito electoral de la Argentina, consideró el analista: “En el Gran Buenos Aires ha habido una resistencia exitosa en cuanto a bancar la acefalía del peronismo bonaerense, que a través de los intendentes, ha mostrado un grado de independencia quizás un poco sorprendente, porque era uno de los lugares que dábamos por descontado como más alineado al kirchnerismo”.

“En la medida que La Cámpora pretenda ocupar las intendencias del conurbano en 2023, automáticamente empezará a generar reacciones en el peronismo”, añadió.

De todas formas, no tuvo dudas en afirmar que “la alianza entre Fernández y Cristina es muy fuerte, y la construcción de poder de Cristina ha sido más fuerte aún”.

Por otro lado, Fraga se refirió a la situación del peronismo que no desea mantenerse unido a Cristina y Máximo: “Veo posible una alianza de Juntos por el Cambio con el peronismo no kirchnerista, pero recordemos que Miguel Ángel Pichetto acompañó a Mauricio Macri como candidato a vicepresidente, pero en términos de votos no arrastró adherentes”.