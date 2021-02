El tuit que revela la crisis entre Alberto Fernández y militantes del kirchnerismo

Es un tema tabú y en el Gobierno hacen lo posible para evitar tocarlo. Sin embargo, un profundo análisis del periodista Juan Alonso sobre la relación entre Alberto Fernández y el kirchnerismo sirvió para demostrar la preocupación del presidente. Sin querer queriendo, al mandatario se le cayó un "Me Gusta" en el hilo que publicó el analista y que hablaba de la tensión interna en la militancia del Frente de Todos.

"La muerte de Menem evidenció una tensión interna en la militancia del Frente de Todos que vale la pena analizar en su contexto. Ante cada palabra de Alberto Fernández una avalancha de semiólogos y semiólogas emerge con un malestar que niega los peligros de desgastar al Presidente", manifestó Juan Alonso y el propio Fernández apoyó sus palabras.

En el desarrollo de la idea Juan Alonso se encarga de analizar las diferencias que existen en la militancia del Frente de Todos. "Ese malestar está originado en que un sector hubiese preferido a Cristina Kirchner como candidata, salvo que fue la propia CFK la que avaló a Alberto y así lo refrendó el voto mayoritario del pueblo argentino en elecciones libres. El malestar interno está basado en esa frustración", atribuye el periodista político.

Según su criterio -apoyado luego por Alberto Fernández- dentro de la militancia kirchnerista se aplica la lógica de "como no lo puedo tolerar, lo destruyo". "Sucede que la destrucción, el desgaste, el cascoteo constante contra el Presidente debilita el FdT ante AEA (Magnetto, Roca, Pagani) y empodera a la derecha macrista y la UCR modelo 1955. El asunto es casi psicoanalítico", remarca el jefe de Investigación Periodística de Radio Nacional.

Deben entender que el Presidente no puede comunicar como lo haría el centro de estudiantes de la UBA. Si es cálido con la familia Menem, se lo cuestiona; si habla de la Corte, se dice que "embistió contra los jueces y medios de comunicación". @alferdez tiene responsabilidades. — Juan Alonso (@jotaalonso) February 15, 2021

"Deben entender que el Presidente no puede comunicar como lo haría el centro de estudiantes de la UBA", adhiere Alonso. "¿Es saludable atentar desde adentro contra el FdT?", se pregunta Alonso sobre quienes salen a llamar "tibio" a Alberto Fernández por no indultar a Milagro Sala y no avanzar con la reforma de la Corte.

Mi posición personal es que se debe apartar a la mayoría automática de la Corte, ampliarla, y democratizar ese poder del Estado desde sus cimientos. Pero hay un pequeño detalle: no hay consenso para hacerlo. Se necesita los dos tercios del Congreso y negociar con la oposición. — Juan Alonso (@jotaalonso) February 15, 2021

"Algunos respetados y queridos colegas se pelean mediáticamente con el Presidente como si el país fuese una zapatería de oferta y no dimensionan que la Argentina atraviesa por severos problemas que ni siquiera una estadista como CFK logró solucionar en su mejor momento", asevera criticando incluso al periodismo militante.

"Lo mejor que podría hacer la dirección política del Frente de Todos es unificar los criterios comunes y tratar las disidencias razonables por fuera de la comunidad virtual y la liquidez de lo efímero de los espacios radiales y televisados", finalizó.