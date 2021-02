Menem será sepultado en un cementerio islámico y junto a su hijo

El ex presidente Carlos Menem falleció ayer y será inhumado hoy, luego de que se realizada el velorio de rigor en el Congreso de la Nación. Como ex presidente, correspondía decretar tres días de duelo y realizar las ceremonias formales ya establecidas. También era senador nacional y por eso el Congreso fue el sitio elegido para el velorio. El sepelio de Menem tiene una particularidad que hace a su vida: el ex presidente tenía origen sirio y por convicción y tradición era musulmán. Sin embargo se convirtió al catolicismo y profesó esa religión "a nivel formal". Ahora será sepultado en el cementerio islámico de San Justo.

Menem se convirtió al catolicismo por necesidad política: la Constitución Nacional exigía que el presidente pertenezca a la religión católica. En 1994 ese requisito fue eliminado. "A pesar de que profesaba la religión católica va a estar en el Cementerio Islámico con mi hermano", informó Zulemita Menem, la hija del ex presidente. Justamente allí hay otro dato significativo. Menem será sepultado junto a su hijo, Carlos (H), que falleció en un accidente en helicóptero en 1995.

Foto: Télam

El velorio comenzó ayer a las 20. Por disposición de la familia del fallecido exmandatario se cerró a la medianoche el ingreso al público que llega al Palacio del Congreso para dar su adiós, y a las 7 de la mañana las puertas volverán a abrirse. Los primeros dirigentes políticos en llegar al velatorio para despedir al exmandatario fueron Miguel Angel Pichetto, Daniel Scioli, Eduardo Duhalde, Carlos Corach, León Arslanian, Oraldo Britos y Aldo Carreras. También estuvo presente Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate.

Foto: Télam

Hubo algunas personas que se acercaron a despedirlo. Un grupo de ciudadanos recibió en las puertas del Congreso el cortejo fúnebre, con un aplauso y la arenga de "Vamos, Menem", una de las consignas de campaña del fallecido exmandatario.

Foto: Télam

El público que se acercó para despedir a Menem en el Salón Azul del Senado se extendía desde el ingreso del Congreso, sobre la avenida Entre Ríos, y se extendía por dos cuadras aproximadamente. El presidente Alberto Fernández y los ex mandatarios Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner lo despidieron a través de las redes sociales.