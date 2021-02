El Gobierno y empresarios se reunieron para cruzar posturas sobre la formación de precios

El Gobierno nacional, entre sus anuncios, comunicó hace tiempo que la Argentina necesitaba de un gran acuerdo político para hacer frente a la crisis económica que viene atravesando desde hace años. A esta crisis se sumó la pandemia, la crisis sanitaria.

Con este escenario, el Ejecutivo viene en una serie de idas y vueltas respecto de varias medidas económicas, a las que se suma, además, la última "advertencia" que Alberto Fernández hizo respecto del control de precios: "si no lo resuelve el campo, lo resuelve el Estado", había sentenciado.

Con esta última "advertencia", el sector del campo salió a un cruce inmediato al Gobierno nacional. Desde la Mesa de Enlace hasta portavoces de empresarios adujeron que el problema de los precios no estaba relacionado con los eslabones de la cadena de formación de precios en la que este sector interviene: producción de alimentos para animales de consumo, combustibles, mantenimientos de granjas, etc.

Por su parte, el Gobierno nacional viene entendiendo que los precios de exportación, los precios internacionales, no pueden ser equiparados con los precios hacia el interior del país. Por eso, funcionarios como la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, había sostenido que, como una herramienta técnica, había que desacoplar los precios internacionales de los nacionales.

La reunión de hoy, motivada por todo ese escenario de idas, vueltas y declaraciones cruzadas, transcurrió de manera calma y con buenos resultados. Así, el diario La Nación publicó que los participantes coincidieron en que la reunión transcurrió en un buen clima y que entre los objetivos propuestos destaca que "el salario real este año se debe recuperar, por lo que los precios deberán estar por debajo de los aumentos salariales".

La reunión de hoy, en el Museo del Bicentenario

Los principales expositores fueron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. También participaron Cecilia Todesca (vicejefa de Gabinete), Mercedes Marcó del Pont (AFIP), Paula Español (secretaria de Comercio Interior), Claudio Moroni (ministro de Trabajo) y Miguel Pesce (titular del Banco Central).

El destacado, según los mismos empresarios, fue el ministro Guzmán, que reconoció que "el cepo no permite a la economía desarrollar todo su potencial" y el impacto es negativo. A él se dirigieron como "el profesor", técnico", "muy claro", informó La Nación.

Además, según voceros, dejó en claro que "el cepo no permite a la economía desarrollar todo su potencial". "No buscamos converger hacia un sistema de liberación financiera. Eso le hace mal al país y ni siquiera hay alguien en el mundo que lo respalde. Tampoco buscamos mantener un esquema de capitales como el que tenemos hoy, ya que no está alineado con el esquema de favorecer inversiones en la economía real".

Arengó a los empresarios: enfatizó en la necesidad de trabajar en la "integración al mundo" y de "recorrer un camino conjunto" entre el sector público y el sector privado.

Los empresarios

"Fue una buena presentación de Martín Guzmán, pensando en el crecimiento, la reconstrucción del crédito, la integración del crédito y planteando las bases para una recuperación de la actividad no efímera", contó uno de los participantes según La Nación.

Participaron representantes de un gran porcentaje del sector empresarial, entre ellos: Adrián Kaufmann, gerente de Arcor; Amancio Oneto, de Molinos Río de la Plata; Jean Carlo Aubry, de Nestlé; Karla Schlieper, de Mondelez; Juan Garibaldi, de Danone; Teodoro Karagozian, de TN Platex; Mario Ravettino, de ABC; Joaquín de Grazia, de Granja Tres Arroyos; Claudio Drescher, de Jazmín Chebar; Alberto Weber, de Gador; Gustavo Pelizzari, de ELEA; Daniel Herrero, de Toyota; Laura Barnator, de Unilever; Lorena Bula, de Procter & Gamble; Marcela Barroso, de Ledesma; Martín Ticinese, de Cervecería Quilmes. Entre otros.

"Kulfas dijo que no hay que buscar culpables sino soluciones, y ahí estamos de acuerdo", elogió uno de los empresarios presentes. Sin embargo, advirtió también sobre las "contradicciones" y las "disputas internas" en el Gobierno, entre los funcionarios dialoguistas y los que atacan a los "formadores de precios".

Por último, dijeron a La Nación que "hubo buen clima. Cada sector expuso su situación particular". Además, la nota agrega que "uno de los presentes describió al encuentro como una "exhortación" a que el sector privado sume su parte para llegar a tres números clave: un 29% de inflación, un 25% de depreciación del tipo de cambio y entre tres y cuatro puntos de recuperación salarial por arriba del aumento de precios".