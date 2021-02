Bullrich pasó por Mendoza y elogió la extinción de dominio

Patricia Bullrich hizo su paso por Mendoza y se puso como objetivo concretar reuniones con el gobernador Rodolfo Suarez, el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, además de presentar el libro que hicieron junto a Omar de Marchi y Alfredo Cornejo.

"Estoy orgullosa que en Mendoza tenga una ley de extinción de dominio, la luchamos 4 años durante la gestión para sacarla a nivel nacional y de hecho existe porque hay un DNU que está vigente. Me parece fundamental: si robaste, devolvé todo con tu plata, con las casas, con los barcos, con lo que tengas", dijo a la prensa la presidenta del PRO para referirse al caso del exintendente Lobos.

En línea con las constantes críticas que mantiene hacia el Gobierno nacional, la dirigente apuntó contra el presidente Fernández y sostuvo que "parece que el Presidente busca favorecer sólo a aquellos que son de su partido y no se da cuenta que haciendo eso deja afuera no a un gobernador, deja afuera a un pueblo, como es el mendocino".

También se refirió a la campaña de vacunación que se realiza aquí en el país y la comparó con la situación del país vecino trasandino: "Chile tiene 19 millones de habitantes y la Argentina 45.376.000 millones y fijensé que Chile tiene un millón de personas vacunadas y la Argentina 322.000. En Chile se vacunó al 52% y en la Argentina al 7% de la población".

Nos reunimos con @rodysuarez y @UlpianoSuarez. El gobernador y el intendente de la ciudad de Mendoza defienden a su provincia y no se acobardan ante las decisiones del presidente. Con @juntoscambioar seguiremos creciendo como alternativa de gobierno. ¡Gracias por recibirme!

A su parecer, el problema no tiene que ver con el cuello de botella que según el Gobierno atraviesa la logística de entrega de vacunas. sino que tiene que ver con un tema de gestión. "¿Por qué Chile va a poder vacunar más que en la Argentina? ¿Por qué tiene más personal de seguridad o de salud? No, es un tema de organización, pasa esto cuando la vacunación se pone en los locales de La Cámpora, en vez de ponerse en toda la infraestructura que tiene el país, hay cientos de centros de salud y vacunatorios en los que con una organización y una logística nosotros podríamos lograr esto", recalcó.

También se refirió a las preocupaciones que tienen hoy por hoy en Juntos por el Cambio. En este sentido, aseguró que están lejos de pensar en la campaña para el 2023. "Nuestra máxima preocupación es el 2021. Si nosotros hoy nos ponemos a discutir qué vamos hacer en el 2023, lo que haríamos es achicar el proyecto del PRO a nuestras propias ganas y voluntades y no conducir un conjunto".

Por último, concluyó en que en "el kirchnerismo Alberto ha tenido la oportunidad de ser distinto y en un año no lo ha demostrado. No sé si gobierna el kirchnerismo duro o Alberto Fernández se adapta a lo que le conviene, porque es lo que él cree que le da más poder, no lo veo distinto, no veo que haya marcado la diferencia".