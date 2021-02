Bullrich destruyó a La Cámpora con un gráfico de la vacunación en Chile

En la sede provincial del PRO, la presidenta del partido Patricia Bullrich criticó con dureza al gobierno de Alberto Fernández por la cantidad de personas que se han vacunado en el país. En concreto, comparó los números de Argentina y Chile y atribuyó a la participación de La Cámpora el mal resultado que se observa en el país.

Ahora en conferencia de prensa con @PatoBullrich en la sede de #PROMendoza. pic.twitter.com/C8dhgC7hBt — Omar De Marchi (@omardemarchi) February 11, 2021

En concreto, la exministra de seguridad mostró un gráfico en el cual se observa que pese a tener la mitad de habitantes que Argentina, Chile ha vacunado a más de un millón de personas mientras que en el país apenas llegan a superar las 300 mil.

"Es un tema de gestión", aseveró Bullrich y disparó directamente contra el presidente por la logística que ha dispuesto involucrando a la militancia kirchnerista.

"Esto pasa cuando la vacuna se pone en locales de La Cámpora y no en centros de salud", sentenció la exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri. En este sentido, se quejó de que no se está aprovechando la infraestructura que existe a lo largo y a lo ancho del país. "Podríamos lograr el mismo resultado que Chile", manifestó.

Bullrich junto al presidente del PRO de Mendoza, el diputado Omar De Marchi.

"¿Por qué Chile puede vacunar más que Argentina? ¿Acaso tiene más estructura sanitaria? ¿Tiene una mayor fuerza de seguridad? No", advirtió y atribuyó a la politización de la logística todas las culpas.

En realidad, Bullrich no hizo alusión al verdadero cuello de botella que limita la vacunación en el país y que es -ni más ni menos- la falta de vacunas. Según los compromisos firmados con Rusia a esta altura del año deberían haber llegado al menos 5 millones de dosis, algo que no ocurrió. El compromiso era que al terminar febrero el país contara con 20 millones de Sputnik V, pero desde el instituto Gamaleya aclararon que no podrán honrar ese compromiso a raíz de la gran demanda mundial y problemas en la capacidad de producción para dar respuesta a la misma.

Más allá de ello, Bullrich mostró los números crudos de la cantidad de habitantes de cada país y el porcentaje de población vacunada. "Chile tiene 19 millones de habitantes y Argentina más de 45 millones. En Chile hay más de un millón de personas vacunadas y en Argentina 322 mil", remarcó.

Por último, adelantó que tienen intenciones de convertir a Mendoza en un ejemplo en ese sentido logrando que compre más vacunas y que acelere el ritmo de vacunación en comparación con el resto del país. Luego de la conferencia Bullrich se reunió con Rodolfo Suarez.

"Queremos plantear que en Mendoza haya más equidad y se apure más la compra de las vacunas", manifestó. Esta tarde, la exministra de Seguridad presentará en la Nave Cultural su libro "Guerra sin cuartel".