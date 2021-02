Clases presenciales en riesgo: un funcionario de Salud teme por el rebrote

Esta mañana los estudiantes con trayectorias débiles comenzaron las clases. En Mendoza, el primer día de marzo la presencialidad arrancará con todo, siempre atentos a la situación epidemiológica. Sin embargo, un funcionario dijo que la vuelta a la virtualidad escolar podría ser más pronto que tarde.

Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, dijo esta mañana que "hay un escenario de una ola grande" de coronavirus para los próximos meses. Concretamente, esto llegaría en marzo y afectaría en invierno, tal como pasó en el hemisferio norte, lo cual podría desembocar en un nuevo confinamiento al menos, en el sector educativo.

En ese sentido, en diálogo con Rock and Pop, dijo que le "preocupa mucho el regreso a clases", ya que en los países donde esto se concretó, posteriormente "hubo problemas epidemiológicos", lo que indicaría que podría ocurrir lo mismo acá. "No sería imposible que la Argentina suceda lo mismo", dijo.

Por esto, habló de "ganar tiempo" para poder "estar mejor posicionados para la segunda ola" de coronavirus que se prevé que llegue con los primeros fríos del año. Además dijo que "hacen falta algunas transformaciones serias" en el país, para poder emparejar a los "infinitos sistemas de salud" que conviven en todo el territorio.

"Tenemos que buscar una integración con el sistema de costos, que les permita a todos saber que tenemos un estándar de asistencia y sepamos a qué tenemos derecho", dijo Kreplak sobre las desigualdades en materia sanitaria. Por esto llamó a concretar un sistema donde coexistan todos los sectores como prepagas, clínicas privadas y públicas.

Ayer, la oposición se manifestó pidiendo por el regreso presencial en todo el país. Esto fue criticado ampliamente por el oficialismo y Kreplak no quedó fuera. "no es un problema de marketing o ver quién apoya o no la educación", dijo.