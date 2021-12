La durísima acusación de Gerardo Morales contra Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, responsabilizó a Horacio Rodríguez Larreta por haber "provocado" la ruptura de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Congreso y acusó al diputado electo Martín Lousteau de ser un "empleado" del jefe de Gobierno porteño que trabaja en su candidatura a presidente.

"Me parece que se le ha hecho un daño muy grave al radicalismo, en un momento en el que el partido viene creciendo", analizó Gerardo Morales anoche en el programa A Dos Voces, del canal TN, y aseguró que la separación de un sector de la UCR en la Cámara de Diputados termina "debilitando a Juntos por el Cambio" y "es funcional al Gobierno nacional".

La ruptura "termina siendo funcional a algunos sectores del PRO que han visto con preocupación de qué manera el radicalismo ha recobrado musculatura y de qué manera emerge", apuntó Morales haciendo alusión al jefe de Gobierno porteño, y disparó: "Tanto Emiliano Yacobitti como Martín Lousteau son empleados de Horacio Rodríguez Larreta. A los diputados que intentaron sumar a su bloque, les decían que Larreta tenía conocimiento y que cuentan con todo el apoyo del gobierno de la Ciudad".

"No puede ser que radical que pase por la calle, Horacio lo quiere contratar y le quiere dar un cargo", ironizó.

La actitud de Martín Lousteau provocó una nueva crisis en el interior del radicalismo.

En ese sentido, el mandatario jujeño manifestó que Martín Lousteau y su grupo "están trabajando para que Horacio Rodríguez Larreta sea presidente", y si bien consideró que "están en su legítimo derecho", les pidió "que no lleven al radicalismo a esa situación, porque este partido ha tomado la decisión de tener su propio candidato".

"Ya hablé con Patricia Bullrich, con Mauricio Macri y con la dirigencia de la Coalición Cívica, que tienen una actitud de respeto hacia el radicalismo. Una actitud que no la tiene Rodríguez Larreta que es el jefe y el conductor de todo lo que ha pasado en el quiebre del bloque de la UCR", arremetió.

Respecto al fallido encuentro del lunes pasado entre los principales dirigentes del radicalismo, en el que Morales y Lousteau mantuvieron un fuerte cruce que casi terminó a las trompadas, el mandatario provincial contó que le había pedido al titular del partido, Alfredo Cornejo, que no lo convocara. "Lo único que encontramos fue un planteo de burlas y de provocación de parte de Martín Lousteau que hizo que esa reunión termine de mala manera", sintetizó.

"Este sub bloque no va a ser reconocido por la conducción de la Unión Cívica Radical. No corresponde que así lo sea. Han hecho mucho daño", aseveró sobre los 12 diputados que formarán el grupo UCR Evolución dentro de Juntos por el Cambio.

Por último, y visualizándose como el nuevo presidente de la UCR, Gerardo Morales anticipó que en su gestión "vamos a decir las cosas como son, y vamos a acomodar las cosas como se tienen que acomodar dentro de Juntos por el Cambio".