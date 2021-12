Crisis en la UCR: Gerardo Morales le pedirá explicaciones a Horacio Rodríguez Larreta por el quiebre interno

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró hoy que la ruptura del bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados “no es casual” y afirmó que “fue incentivada por (Horacio) Rodríguez Larreta”, a la vez que señaló que le pedirá explicaciones por esto al jefe de Gobierno porteño durante la próxima reunión de la conducción de Juntos por el Cambio (JxC).



“La fractura en el bloque (de Diputados de la UCR) no es casual y fue incentivada por un sector del PRO que lidera Horacio Rodríguez Larreta. Lousteau, Yacobitti y Nosiglia son literalmente empleados de Rodríguez Larreta”, advirtió Morales.



Asimismo Morales indicó que le pedirá explicaciones a Larreta por su rol en la ruptura del bloque radical en Diputados. “Hablé con él el día lunes. También hablé con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y quedamos en hacer el día 15 una reunión de la mesa ampliada de Juntos por el Cambio, desde las 12 hasta las 7 de la tarde. Allí hablaré con Horacio”, sostuvo.



El mandatario jujeño se refirió así a la decisión tomada por el sector de la UCR referenciado en el senador Martín Lousteau, y aliado de Larreta, de armar un bloque aparte en la Cámara de Diputados, con 12 legisladores, y quebrar el bloque mayoritario presidido por Mario Negri.



Al referirse a este sector del radicalismo, Morales afirmó que “la tarea que tienen es dañar el radicalismo, entregarle parte del radicalismo al PRO”.



En este sentido, ironizó que “Horacio, a cada radical que pasa por la calle, le ofrece un cargo” y argumentó que “hay algunos dirigentes del PRO a los que les gusta caminar el patio trasero del radicalismo, y esto es luego de una elección donde el radicalismo ha salido muy fortalecido”.



En este sentido, Morales consideró que “el radicalismo está para disputar la Presidencia” en el año 2023, y al sintetizar la postura de algunos sectores del PRO, afirmó: “Es como que venían diciendo que los candidatos del 2023 los ponían ellos, y en todo caso nos decían ‘posiciónense que van de segundos´”.



“Nada es casual en la vida -continuó- y cuando se da la ruptura del bloque radical aparece el mismo lunes la foto del PRO todos unidos”.



Morales insistió en que “hay un acuerdo porteño” que incluye el apoyo a Rodríguez Larreta para las presidenciales de 2023 y explicó que este sector radical “tiene tres ministerios, manejan el Banco Ciudad y ahora va a asumir el hijo del ´Coti´”, en alusión a la designación de Juan Nosiglia como subsecretario de Deportes porteño.



“Yacobitti y Lousteau le dijeron a los diputados que no se queden en el bloque radical porque con ellos tendrían tal y tal espacio en tal medio, porque están pagados con las pautas del Gobierno de la Ciudad, y esto lo dicen ellos mismos”, denunció Morales.



Por último, sobre su rol como posible titular del radicalismo ante la incipiente renovación de autoridades en el partido, el próximo 17 de diciembre, afirmó que apuntará a “fortalecer el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, pero dando el debate".



"Acá hay gente que quiere meter la basura abajo de la alfombra y tenemos que llegar con un plan de Gobierno y no hacer las macanas que hicimos”, dijo Morales al aludir a la gestión nacional de Mauricio Macri.