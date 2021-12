Por qué las divisiones en la UCR y el Frente de Todos serían positivas para el pueblo

Enrique Zuleta Puceiro hizo un análisis político en Uno Nunca Sabe, a partir de la fragmentación de la UCR. Dijo que esto se da en los dos partidos líderes, es decir tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio, pero no lo vio como algo negativo, al contrario.

Enrique Zuleta Puceiro propuso analizar esto "dejando la aritmética y usando la geometría". Es que, según detalla, no estamos midiendo números o porcentajes sino volúmenes, espacios. Es un cuerpo que tienen muchos ángulos y, además una dinámica que lo hace variable, no es algo que haya quedado fijo en las urnas, porque los diputados y senadores elegidos son de una composición muy diferentes a los de parlamentos anteriores.

"Esto ha ocurrido porque las elecciones han provocado cambios muy grandes. Yo diría que fue una elección crucial, que son aquellas que cambian no sólo el orden sino algo más profundo, que es el sentido mismo de la representación. Los que vienen ya no son aquellos que salen de una lista forzada, armada en bambalinas sino personas con una alta representatividad, sobre todo territorial", remarcó el analista.

Asimismo indicó que una inmensa mayoría de los representantes de todos los partidos tienen ya experiencias parlamentarias: gobernadores, rectores universitarios, intendentes, referentes sindicales. "Son todas figuras que no son líderes pensadores, sino no estarían allí, pero tampoco son relleno de una lista. Todos ellos tienen alguien a quién reportar, una trayectoria y serán no sólo muy díscolos sino muy independientes", agregó.

Para ejemplificar aquello citó dos ejemplos mendocinos: "Piensen en Bermejo y en Cobos. El segundo un vicepresidente de Cristina, en un momento clave como fue la crisis con el campo. Bermejo un dirigente territorial de mucha enjundia y trayectoria. Toda esa gente será muy difícil de ordenar o de poner a un costado y que les digan: 'levanten la mano'".

Más que una lucha de egos

Enrique Zuleta Puceiro señaló que las grandes peleas por quién es el vocero del interbloque se debe a que ahora "los debates no se vana cerrar, estarán abiertos, como en la época de (César) Jaroslavsky, donde el radicalismo se abría para que hablara y discutiera el más preparado. Esa idea de que siempre el mismo se paraba y hacía su discurso uno, como (Mario) Negri se paraba en 5 o 6 períodos consecutivos, creo que es muy difícil que se repita".

"Del peronismo ni hablemos, porque hay 10 o 12 peronismos. El Frente de Todos se está fragmentando, cada provincia es un mundo. Y en el caso de la oposición hay varias fuerzas políticas", explicó. Entre ellas manifestó que son "4 o 5 PROs: el macrista, el larretista, el que viene de grandes distritos nacionales, el de los intendentes, el que sigue reportando a las empresas. Y radicalismos varios, porque no es igual el de la provincia de Buenos Aires que el que gobierna exitosamente provincias como Mendoza, Jujuy, Corrientes. También hay gente que llegó de afuera con títulos propios, como Carolina Losada o Facundo Manes".

Por todo esto, Enrique Zuleta Puceiro aseguró que no estamos presenciando solo reclamos por egos, sino tradiciones políticas diferentes, partidos que renacen, que se fortalecen, que encuentran lógicas y propuestas nuevas: "Hay que mirarlo como un Congreso mejor de lo que ha sido en los últimos años, mucho mejor".

De todos modos, alertó que "la política está acostumbrada a tropezar muchas veces con la misma piedra y puede volver a lo mismo: a los acuerdos oscuros, a ignorar lo que quiere la gente. Porque esto es una modificación que se hace desde la oferta política y la demanda son los ciudadanos que obligaron a la política a hablar de empleo, educación, seguridad ciudadana. Los políticos no querían discutir eso, sino lo de las PASO. Es decir, elecciones sin ideas ni propuestas, con redes sociales, emotividad, y palabras como 'juntos', 'vamos', 'ahora'. En noviembre hubo que hablar de problemas, porque la gente impuso ese cambio".

Por todo esto, Enrique Zuleta Puceiro esgrimió que "ayer con los juramentos vimos la oferta, veremos ahora qué pasa con la demanda".

Finalmente analizó que esto se da mucho más profundamente en Senado. "Será un Congreso no dócil y difícil de entender desde afuera. Por eso hay mucho nerviosismo de los analistas políticos y de los grandes diarios, sobre todo que les preocupa que se rompa la polarización. Y no habrá polarización porque estas son elecciones en las que vuelve a elegir el país natural: diverso, plural, que estará obligado a conversar porque hay un empate, nadie le saca ventajas a nadie. Para mi son factores muy positivos, vamos a ver cómo se comporta la política", concluyó.