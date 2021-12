Juan José Campanella salió al cruce por la bizarra jura de una legisladora porteña que incluyó a Diego Maradona

Juan José Campanella, director de cine y recurrente crítico de la política argentina, cargó contra una legisladora porteña que juró de una forma particular para asumir su cargo. En concreto, se trata de Berenice Iañez, dirigente de La Cámpora que logró una banca en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y que se volvió viral en las últimas horas por manifestar "¡Viva la Federación!" durante la ceremonia.

“Por la gloriosa JP. Por Juan Perón. Por Eva Perón. Por Néstor Kirchner. Lealtad absoluta a Cristina. ¡Viva la Santa Federación! Gracias Diego”, dijo Iañez.

— Berenice Iañez (@Bere_Ianez) December 7, 2021

A lo lo que Campanella criticó de forma inmediata y expresó: "¡Chicos, cáguense en la Constitución y la Patria inventando un juramento! El mío: “Por “Qué Bello es Vivir”, Ernst Lubitsch, Nino Manfredi, Gene Kelly haciendo tap y Seth MacFarlane, Gracias, Pepitito ¡Sí, juro!” ¿Y vos? ¿Por quién jurás? ¡Vale todo, como en Argentina!".

Sin embargo, el intercambio no concluyó ahí. Posteriormente, Iañez respondió y dijo: "¡Ey Juan! ¡Tus películas me encantan! Y con el juramento no sabés lo que me costó achicar. Mueran los salvajes unitarios lo omití".