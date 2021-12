El anuncio de la UCR tras una jornada marcada por diferencias internas

En una jornada movida para el histórico partido, la Mesa de conducción del Comité Nacional de la UCR convocó para el próximo viernes 17 de diciembre al Plenario Constitutivo del partido para la elección de sus autoridades periodo 2021-2023.

"Dicho plenario se realizará a partir de las 12 horas en la sede del Comité Nacional, Alsina 1786, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", informaron oficialmente esta noche.

La mesa de conducción del Comité Nacional de la UCR, convocó para el próximo viernes 17 de diciembre al Plenario Constitutivo del partido para la elección de sus autoridades periodo 2021-2023. pic.twitter.com/qo2Ns64nYw — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) December 7, 2021

Asimismo, en el comunicado, destacan que "cada distrito de nuestro país tiene la representación de 4 delegados titulares y dos suplentes. A ellos se le suman dos delegados por cada una de las organizaciones partidarias (Juventud Radical, Organización de Trabajadores Radicales y Franja Morada)".

Nuevo bloque en Diputados

Evolución Radical, que lidera Martín Lousteau, anunció hoy la formación de un bloque propio en la Cámara de Diputados, dentro de Juntos por el Cambio, y de esta manera formalizó su decisión de alejarse de la conducción que preside el cordobés Mario Negri, luego de no lograran superar las tensiones internas.

Así lo anunció esta mañana en un comunicado de prensa el sector de la UCR referenciado en la Cámara de Diputados en Emiliano Yacobitti, que venía cuestionando la conducción ejercida por Negri.



"El radicalismo renovador armará un bloque radical dentro de Juntos por el Cambio", adelantaron en el texto los diputados que conformarán el bloque UCR Evolución, integrado por 12 legisladores, presididos por el diputado electo Rodrigo de Loredo, de Córdoba.

En el texto, los diputados afirmaron: "Más de una decena de diputados de distintas provincias hemos tomado esa decisión porque no estamos de acuerdo con que se repitan las mismas vocerías que vienen expresándose en nombre del partido desde hace décadas. No es una cuestión de nombres sino de representación social".



De esta manera, este espacio que presidirá Rodrigo De Loredo (Córdoba) y estará integrada por los siguientes once diputados y diputadas: Martín Tetaz, Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Dolores Martínez (CABA), Gabriela Brouwer de Koning (CBA), Victoria Tejeda (Santa Fe), Pablo Cervi (Neuquén), Alejandro Cacace (San Luis), Danya Tavela (PBA), Marcela Antola (Entre Ríos) y Martin Berhongaray (La Pampa).