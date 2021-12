Más dudas que certezas sobre una posible coalición entre Javier Milei y Mauricio Macri

Javier Milei, diputado nacional electo en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se refirió a la posibilidad de volver a charlar con el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, con quien ya tuvo un breve diálogo antes de las elecciones PASO del 12 de septiembre. Sin embargo, mencionó que circunstancias de no lo convencen.

“A mí me gustaría volver a tener una charla con él. Tuve una tres semanas antes de las PASO y la realidad es que en ese momento no era un actor tan relevante yo. Me senté a hablar con Macri de economía. Esas charlas son un bodrio, hablamos de números. Él me preguntaba, me consultó mi visión. A lo que él me preguntaba, yo le contestaba. Ese fue el formato que tuvo la reunión”, sostuvo Milei en Radio Rivadavia.

Posteriormente mencionó cuáles serían los temas a abordar en a abordar en esta hipotética reunión. En ese sentido, señaló: “Hoy, viendo todos estos procesos políticos, le preguntaría ‘¿se puede gobernar teniendo gente como los radicales o la Coalición Cívica adentro?’. O las propias palomas, que si él quiere aplicar el discurso que propone, le van en contra. ‘¿Cómo se hace para gobernar con una alianza tan heterogénea?’”.

Javier Milei mostró sus diferencias con el exmandatario nacional, Mauricio Macri.

Con el fin de ahondar más en su cuestionamiento, explicó que "es la pregunta que yo tengo, a ver si eso se puede hacer. Yo creo que no, pero la realidad es que él fue presidente. Yo era un espectador, lo único que hacía era hablar de economía. Hasta hace no mucho yo no tenía ni pensado meterme en política”.

Asimismo, Milei dejó en claro las diferencias que lo alejan del espacio político que integra Macri. “Hay partes de JxC con las que me llevo bien y partes con quienes no podría estar”, dijo. En esa misma línea realizó una división entre "colectivistas" y "defensores de la libertad". En el primer grupo incluyó a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. En el otro a “paleolibertarios”, al peronismo federal y republicano, al menemismo y a los "halcones" de JxC.

“No es un problema de peronistas o no peronistas, o de kirchneristas. Es un problema de cómo agrupás ideológicamente. Si lográs hacer un frente electoral amplio para ganar, pero después tus jugadores te tiran en contra, no podes gobernar. Imaginate que tuviera que hacer algo con los radicales. Te aparece un tipo como Mario Negri, que se ufanaba de la ley de impuesto a la renta financiera. O Larreta, que se ufana de que está bien cobrar el impuesto a la propiedad ociosa, o que manda un impuestazo después de que sus candidatos digan que había que bajar los impuestos. O la señora Carrió vociferando en el Congreso que la ley de góndolas era el mecanismo para controlar precios y que si implicaba la quiebra de supermercados estaba feliz porque iban a volver a comprar en almacén. Yo con esas personas no puedo tener nada en común”, agregó.

Sobre un regreso de Macri a la presidencia de la Nación comentó: “Yo creo que si la gente lo elige, ¿por qué no va a tener su segundo tiempo? El tema es que lo elija la gente”.