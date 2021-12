Graves acusaciones ensucian el recambio de autoridades en el SUTE

Una carta – por Whatsapp, a tono con los tiempos que corren- le llegó en las últimas horas a Carina Sedano, la secretaria general electa del sindicato estatal más grande de la provincia, el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación). En medio de la tensa transición, el secretario general saliente, Sebastián Henríquez, le pidió ayer que asuma en enero y no en febrero como pretende la nueva conducción, previo a hacer una auditoría. Además, acusó a quienes ganaron las elecciones de “manipular situaciones, usar el aparato y prescindir de las escuelas”.

El 15 de diciembre pasado fueron los comicios generales en el SUTE, que estaba conducido por el FURS (un frente de varias agrupaciones e independientes, identificado mayormente con la izquierda ) y pasó a manos del Frente Azul Naranja que lidera el secretario general de la CTA Gustavo Correa, quien ya dirigió el sindicato docente y ahora será el secretario gremial. Luego del triunfo de la agrupación ligada al kirchnerismo, comenzó a crecer la tensión.

Por un lado, hace tres años, el SUTE decidió por plenario irse de la CTA. Correa judicializó el asunto que aún no está resuelto pero ahora le pide a la gestión saliente que pague cuotas de afiliación. Como ésta se niega, es probable que en los próximos meses el mismo Correa como secretario gremial del SUTE le abone a la CTA que él preside.

Pero además, la conducción entrante pretende hacer primero una auditoría contable y asumir recién en febrero. Por eso, Henríquez mandó la carta. En diálogo con MDZ , sostuvo: “La nueva conducción nos planteó de manera informal que quieren asumir en febrero. De hecho había un primer esquema en la Junta electoral donde la proclamación estaba fijada para el 30 de diciembre y la asunción(que es el momento en el que se hace el traspaso) para febrero. El problema es que está por fuera del estatuto que dice que una vez hecha la proclamación se debe asumir dentro de los primeros 8 días. Hay una situación política que genera un vacío de poder. Hay una conducción que no ganó y otra que sí y no quiere asumir y en ese tiempo el Gobierno avanza y anuncia por ejemplo que hay un bono en negro y ¿Quién sale a responder?”.

La propuesta de la conducción saliente es que la asunción se haga el 12 de enero. “Hemos promovido una auditoría externa”, advirtió Henríquez . “Hemos abierto todos los libros contables y hemos hecho un acuerdo con ellos para que vengan a revisar todo. No tenemos nada que ocultar, vamos a hacer una convocatoria pública y se decidirá qué consultora lo hace pero insisto podemos dejar todo en orden”, sumó.

Pero además, no ahorró críticas a la gestión electa. “El 22 de diciembre convocamos a un plenario de memoria y balance, como dice la ley, 30 días antes. Lo curioso es que el Frente Azul Naranja militó que había posponerlo a febrero y fueron al plenario con la moción de aplazarlo y ganaron la votación. Pero curiosamente votaron mociones como la de pagar a la CTA, pagar juicios laborales, mociones que no habían sido discutidas en ninguna escuela. Eso representa muy bien las lógicas de la nueva conducción del SUTE, maniobras que prescinden de escuelas, manipulan situaciones, se sustentan en el aparato, delegados afines, y no se apoya ni en las leyes ni en los trabajadores de la educación”, lanzó.

Desde la conducción actual aseguraron no haber tenido ningún encuentro con Sedano porque “el interlocutor es Correa” y le pidieron que cuando asuma pague él mismo a la CTA que conduce. “Respecto de lo que se pretende que esta conducción le pague a la CTA, nosotros no estamos de acuerdo y en todo caso deben hacerlo ellos como conducción nueva y como quieren que nosotros llevemos adelante distintas acciones y creemos que deben asumir y pueden hacerlo porque nosotros no tenemos nada que ocultar, tenemos todo en orden”, finalizó el secretario general saliente.