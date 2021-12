La controversial solución a la deuda que propusieron Amado Boudou y sus aliados

Amado Boudou y sus aliados congregados en el nuevo espacio político "Soberanxs" propusieron a través de un documento que Argentina le pida a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una "opinión consultiva" antes de firmar cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según señalaron, sería beneficioso que el organismo se expida sobre la "forma discrecional y arbitraria en la que se celebró el acuerdo y establezca las responsabilidades pertinentes".



El pronunciamiento se conoce luego que el presidente Alberto Fernández expresará en el marco de la 27 Conferencia Industrial que la Argentina espera que el organismo realice "una revisión" del proceso por el cual otorgó un crédito de US$ 55.000 millones a la gestión de Mauricio Macri.



En similar sentido, el directorio del Fondo dio a conocer hoy que la semana del 20 de diciembre próximo tratará el informe que analiza el préstamo otorgado durante el Gobierno de Cambiemos, con el objetivo de buscar lecciones que sirvan para no repetir errores a futuro.

SOBERANXS PROPONE QUE EL GOBIERNO LLEVE AL FMI A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIAhttps://t.co/3FWo8Db4aW — Soberanxs (@soberanxs) December 3, 2021





"En tanto está probado que el FMI incumplió con sus normas estatutarias y a través de sus acciones y omisiones permitió que los fondos desembolsados no fueran utilizados para su objetivo específico" consideraron en Soberanxs que "resulta necesario plantear una cuestión fundada en el Derecho Internacional".



El cuestionamiento al FMI en una instancia internacional permitiría "acreditar de manera irrefutable la violación por parte de la institución multilateral de su Convenio Constitutivo, de manera tal de establecer su responsabilidad en los daños emergentes de los acuerdos celebrados en los meses de junio y octubre de 2018".



Desde Soberanxs aseguraron que "el Fondo celebró un stand by con el Gobierno de Macri a sabiendas que era imposible pagar en 36 meses las sumas comprometidas en un acuerdo sin antecedentes en la historia de la institución, y que no respondió a las prácticas habituales del organismo".



En el documento que aseguran presentarán al Gobierno nacional señalaron que "cualquier acuerdo al que se llegue con el Fondo Monetario Internacional supone la aceptación de un programa de política económica, con las conocidas condicionalidades que son la metodología habitual del FMI".



"Ningún país con 50% de pobreza podría tolerar un programa de ajuste fiscal o una política de ajuste por la vía cambiaria (devaluación), incluso cuando no tuviese que devolver nada en los próximos años", expresaron.



Además de Castro, Boudou y Mariotto, firman el documento Alejandro Olmos Gaona, Hernán Arbizu, Fernanda Vallejos, Mempo Giardinelli, José Pepe Sbatella, Pedro Peretti, Jorge Elbaum, Cristina Banegas, Liliana Mazure, Carlos Caramello, Javier Arroyuelo, Alejandro Mosquera, Juan Pablo Olsson, Dina Feller, Jorge Fonseca, Mariano Pinedo, Rita Cortese, entre otros.