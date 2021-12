Fuerte interna en Juntos por el Cambio por el malestar de sus votantes con los diputados turistas

Ni siquiera la Nochebuena y la Navidad lograron apaciguar los ánimos en las redes sociales de los votantes de Juntos por el Cambio contra los diputados Gabriela Brouwer de König y Álvaro González por haber viajado al exterior y no estar presentes en la sesión de la Cámara de Diputados donde la coalición opositora perdió por un voto la votación del impuesto a los Bienes Personales. Pero sólo Patricia Bullrich ha decidido pedir que se le apliquen sanciones por el comportamiento "decepcionante que han tenido y que nos golpea a todos", dicen sus allegados.

“Muchos colegas no quieren entender que a partir de ahora vamos a ser interpelados por nuestros votantes cada vez que seamos funcionales al kirchnerismo, la Cámara de Diputados va a estar en el centro de las miradas de la opinión pública”, dice un legislador del PRO enrolado en los “halcones” que suspendió el viaje que tenía previsto realizar en las fiestas junto a su familia a Nueva York.

Este diputado cuenta a MDZ que “la gente está hipersensible y no nos podemos ir a Disney sin pagar un alto costo político, el día que ganamos la votación del Presupuesto me pedían selfies en la calle y luego de la derrota de Bienes Personales un taxista me dijo aprendan a contar”. Evidentemente la opinión pública que confía poco en los políticos ha demostrado durante el fin de semana su enojo con los dos diputados que se fueron del país.

Papá Noel me dejó este regalo que resume el sentir de muchos argentinos con respecto a la oposición, que no es otra cosa que la #FalsaOposicion sobre la que los @degorilas venimos advirtiendo desde hace dos años, pero en acción, y lo que el kirchnerismo llama "ganamos perdiendo". pic.twitter.com/YZgxmk1vmG — Próximamente, Muerta Civil (@carolina_moine) December 25, 2021

Incluso, en las redes sociales se viralizó el reclamo para que renuncien a sus bancas. El malestar fue creciendo entre usuarios de Twitter muy vinculados a JxC, pero mucho más al antikirchnerismo. Hasta el actor Alfredo Casero grabó un video exigiéndole a la dirigencia de la coalición opositora que tomara cartas en el asunto. Pero los principales referentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica subestiman la situación, a excepción de Patricia Bullrich, quien va a pedir una sanción contra Brouwer y González.

Allegados a la presidenta del PRO sostienen que “frente a este comportamiento trivial no podemos hacernos los distraídos y esperar que baje la espuma, hay que aplicarles una dura sanción”. La idea de Bullrich es llevar el debate a la mesa nacional de JxC, pese a que sabe que está en minoría. “Patricia no va a avalar esta actitud de estos dos diputados porque ella también hizo campaña y entiende que haya tantos votantes enojados y decepcionados”, agregan sus voceros

Lo planteará a sus pares cuando se reúnan hoy y habrá un fuerte debate: hay dirigentes que no quieren castigar a los dos diputados porque cuando se fueron de viaje no se sabía sobre la sesión, pero la exministra quiere sostener una postura ejemplificadora. “Con la voluntad popular no se juega”, les dijo a sus allegados. Desde la UCR plantean que la mesa nacional no tiene atribuciones como para impartir castigos y consideran que la responsabilidad más importante fue de la diputada Silvia Lospennato por haber insistido en votar Bienes Personales sin saber si se contaba con el número suficiente.

Este INSERVIBLE.

Minimicen,JXC.

Tengo.

Nadie va a creer en ustedes. https://t.co/cclMFiSKMu — Alfredo Casero (@agencialavieja) December 26, 2021

Para algunos referentes de la oposición, el problema es mucho más profundo: la nueva relación de fuerzas en el Congreso implica que será habitual que exista paridad en las votaciones y será imposible evitar ausencias por enfermedades o motivos personales. Por eso será necesario definir un sistema para coordinar estrategias y fijar posiciones, sobre todo porque Juntos por el Cambio pasó de tener tres bloques (PRO, UCR y Coalición Cívica) a diez luego de las elecciones legislativas. Y, para colmo, los problemas en el radicalismo obligaron a postergar la designación de un jefe del interbloque de diputados, que podría ayudar a encarrilar la dinámica interna.