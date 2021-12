El espía y el lobista que pueden agudizar el mal momento político de Juan Manzur

A medida que fueron pasando los meses desde su desembarco en septiembre, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se fue desdibujando y no encuentra la forma de recuperase políticamente para mantener sus aspiraciones presidenciales para el 2023. Llegó como la cara nueva de la debilitada administración de Alberto Fernández e iba a ordenar y liderar una gestión moderada. Pero finalmente nada de eso ocurrió. Y encima ahora se escuchan muchas críticas contra su figura y algunos de sus asesores.

En el amplio mundo del Frente de Todos le facturan al tucumano su relación con dos personajes que no son muy populares, sobre todo en el kirchnerismo. Manzur tiene un excelente vínculo con Jaime Stiusso y el lobista Gustavo Cinosi. En fuentes oficiales aseguran a MDZ que ambos profesionales están colaborando informalmente con el sucesor de Santiago Cafiero y eso no le agrada al presidente, a la vice y a su hijo Máximo.

“Juan suele reunirse con Stiusso para tener información seria y confiable. Desde la AFI no le llega nada porque es una estructura desarticulada”, dicen cerca del gobernador con licencia de Tucumán. Y niegan categóricamente que el jefe de Gabinete recurra a quien fuera el “hombre fuerte” de la SIDE para hacer operaciones paralelas. “El problema es que en el universo kirchnerista lo detestan a Jaimito y se ponen nerviosos con la llegada que tiene a Manzur”, comentan fuentes oficiales.

En varios despachos de la Casa Rosada ha comenzado una movida muy fuerte para desgastar la imagen del tucumano. Incluso, según revelan voceros confiables el propio Alberto no se lleva nada bien con su jefe de Gabinete y es uno de los más críticos. No sólo le molestan sus encuentros con Stiusso, tampoco le causa gracia que Cinosi sea uno de sus operadores más consultados. El jefe de Estado no le tiene ninguna simpatía a la mano derecha de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos.

Resulta paradójico que este empresario, uno de los dueños del Hotel Sheraton de Pilar, ahora sea “demonizado” por sectores del oficialismo cuando en muchos momentos críticos de la relación bilateral entre Buenos Aires y Washington se transformó en un mediador, llevando y trayendo mensajes entre ambos Gobiernos. Puede dar fe el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien cultivó su vínculo con Cinosi durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

En todo caso la incomodidad de algunos funcionarios cercanos a Fernández, como el canciller Cafiero, o kirchneristas con uno de los mejores lobistas argentinos en Washington DC pasa por la política exterior errática del oficialismo que apunta a alinearse más con China y Rusia, decisiones que caen muy mal en la capital de los Estados Unidos. “Cinosi es un hombre que representa los intereses permanentes norteamericanos y si el Frente de Todos juega en contra de ese país siempre va a haber tensiones”, dicen quienes lo frecuentan habitualmente.

De todas formas, en el Círculo Rojo comentan que los nombres de Stiusso y Cinosi son prácticamente una excusa para desgastar a Manzur. Si bien tiene muy buenos contactos en el mundo empresario, sindical y en el establishment del peronismo, lo cierto es que el tucumano se ha ganado varios enemigos dentro del Gobierno y muchos empiezan a querer instalar mediáticamente que su continuidad en la jefatura de Gabinete está en duda.