Pocas vacaciones: el Gobierno prepara el llamado a sesiones extraordinarias

Tal como anticipó el jueves en su tradicional conferencia de prensa la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, el Gobierno nacional convocará en los próximos días a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para tratar una serie de proyectos. Si bien la funcionaria no dio detalles de la fecha, se estima que podría ser a partir del 17 de enero.



"En algún momento del verano. Vamos a convocar a extraordinarias, estoy ya lo habíamos anticipado, y vamos a trabajar el Plan Plurianual en ese momento. Probablemente será en los primeros meses del 2022", había dicho Cerruti en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.



El domingo 14 de noviembre, en la noche de los comicios legislativos, el presidente Alberto Fernández anunció en un mensaje que mandaría al Congreso un proyecto de ley sobre un “programa económico plurianual para el desarrollo sustentable”.



“Ese programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente”, sostuvo el jefe de Estado en ese momento.

Pero ese proyecto, por demás importante, no es el único que está en carpeta, ya que es de interés para el Gobierno que se traten la Ley de Hidrocarburos; la Ley para el Desarrollo Agroindustrial; la ley de Compre Argentino; la Ley de Electromovilidad y la Ley de Industria Automotriz.