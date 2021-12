El insólito reclamo de una discípula de Cristina Fernández de Kirchner al FMI

La economista jefa de la Fundación Proyecto Económico, Fernanda Vallejos, reclamó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que “indemnice a la Argentina por los daños ocasionados”, tras conocerse el informe interno denominado Evaluación Ex Post, donde el organismo reconoció las falencias del programa creditico otorgado al Gobierno de Mauricio Macri.



“A estos señores del FMI ningún informe ex post, como lo hacen siempre después de cada estafa, los absuelve de su corresponsabilidad. No queremos informes que digan lo que sabemos desde el momento en que ocurría mientras no hicieron lo que su estatuto manda para evitarlo”, señaló Vallejos en un comunicado.



La referente de la agrupación Soberanxs y del Frente de Todos remarcó que “el pueblo argentino lo que quiere es justicia”, y consideró que el FMI debería otorgar “quita de capital, plazos, tasas, en función de lo que una auditoría establezca que efectivamente corresponde pagar”.



“Y que el organismo responda, acorde al derecho internacional, ante la CIJ (Corté Internacional de Justicia) y nos indemnice por los daños ocasionados”, indicó la economista.



Vallejos consideró que “el FMI, al reconocer que los dólares que desembolsó se fugaron, como prohíbe su estatuto, y que el Gobierno de Macri debió haber aplicado controles cambiarios, como prescribe su estatuto que el propio organismo debió haberlo instado a hacer, se autoinculpó”.