El golpe que busca dar Axel Kicillof para ganar poder en la Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, insistió en estas horas sobre la "obligación" que tiene la oposición de Juntos en apoyar su deseo de echar al Procurador General, Julio Conte Grand, para reemplazarlo por alguien afín a su deseo de renovación judicial.

Si bien no lo dijo, todos suponen que su exsecretario general, Federico Thea, es el máximo candidato a pesar que recientemente lo propusieron para presidir el Tribunal de Cuentas.

Los máximos operadores opositores volvieron a conocer este interés de boca de sus interlocutores oficialistas. Uno, inclusive, exclamó su deseo sobre el poder de persuasión que pueda tener en estos momentos Martín Insaurralde, el jefe de Gabinete. "Esperemos que Martín lo convenza o pueda hacer algo, sino vamos a estar igual que en la Nación", donde el tratamiento de la ley más importante para la administración pública se frustró por falta de acuerdos.

Conte Grand es una obsesión desde el día uno de la gestión provincial. Antes de asumir, todos los voceros oficiales y oficiosos del Frente de Todos reclamaban por su lugar, y lo acusaban de vidalista al ser puesto por la gobernadora anterior, previa autorización de la legislatura con votos del entonces Cambiemos, el massismo y parte del peronismo, que hasta los primeros días de 2019 siempre votaba dividido.

"Carlos Bianco no ayudaba, pero es él el que se emperra al final de todo", dijo resignado un importante operador - funcionario provincial. Bianco, exjefe de Gabinete, fue la principal pérdida de Kicillof tras la intromisión de La Cámpora en la estructura de poder provincial tras la derrota de las PASO.

El Procurador General es el jefe de los fiscales bonaerenses y el que activa o no todas las causas penales bonaerenses. Llamativamente, ni Julio Alak, ministro de Justicia, ni Sergio Berni, de Seguridad, han dicho nunca algo en contra del funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. No obstante, para el gobernador el problema es central y frena buena parte de las negociaciones abiertas por el presupuesto 2022.

Es por esta intransigencia que el Banco Provincia casi queda sin poder funcionar tras la salida de la exdirectora y ahora senadora nacional Juliana Di Tullio y varias entidades oficiales y entes de control no tienen designados a los referentes opositores que deben asumir para fiscalizar las tareas oficiales.

"Son cargos que el oficialismo siempre utiliza para destrabar cuestiones complicadas. En este caso, nunca nos dejó darle nada a la oposición hasta que no renuncie Conte Grand. Lo que no se da cuenta que Julio no es Frankestein", se quejó un senador peronista que sabe operar en todos los vericuetos judiciales.