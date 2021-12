Cristina Fernández de Kirchner lanzó dardos a los medios y defendió a un arzobispo

Cristina Fernández de Kirchner volvió a utilizar sus redes sociales, tras criticar duramente a Mauricio Macri, y apoyó las quejas contra la prensa emitidas por el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel "Tucho" Fernández, quien ayer calificó como "una barbaridad" la pretensión de algunos medios de mostrarlo en una postura de rebeldía contra el pase sanitario que rige en la provincia de Buenos Aires para acceder a actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados.



La vicepresidenta subió a su cuenta de Twitter dos capturas de pantalla con la declaración que el prelado había titulado "Cocoliche Permanente".

"Cocoliche permanente": en vísperas de Nochebuena, certera descripción del Arzobispo de La Plata Víctor Manuel "Tucho" Fernández acerca del, cada vez más evidente, desequilibrio comunicacional en Argentina", escribió la vicepresidenta en un tuit difundido esta tarde.



Fernández se reunió el miércoles con la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, tras lo cual publicó en el sitio del Arzobispado una carta dirigida a los feligreses platenses en la que planteó que en ese encuentro "quedó claro que no es competencia de la Iglesia pedir un pase sanitario para los actos de culto y realizar su control".



"Esto se debe tanto a dificultades de logística como a la imposibilidad de prohibirle a alguien que participe de una misa", dijo en la carta.



Y continuó: "Si el Estado en algún momento cree necesario hacerlo lo hará con sus propios medios, pero no se nos exigirá a nosotros realizar ese control".



"En cambio nos comprometimos a seguir colaborando con los cuidados sanitarios (barbijo, distancias, etc.) y alentando la vacunación. Otra cosa son los campamentos, recitales, grandes encuentros de jóvenes, donde ciertamente habrá que requerir la vacunación", finalizó el texto.