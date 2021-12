Ricardo Echegaray sorprendió al revelar el nombre del único kirchnerista que lo llamó

Entrevistado en AM 750 el extitular de AFIP Ricardo Echegaray se despachó contra los jueces que lo condenaron a 4 años y 8 meses de prisión por el otorgamiento de determinados planes de pagos a la empresa Oil Combustibles. "Esos tres jueces me arruinaron la vida a mi y a mi familia", disparó en referencia los magistrados Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos. Además, reveló quién fue el único referente del kirchnerismo que lo llamó para apoyarlo tras la sentencia.

En concreto, le preguntaron a Echegaray si se sentía abandonado por su espacio político a raíz de la situación que está atravesando. "No siento que me hayan soltado la mano", afirmó pero admitió que solamente recibió un llamado desde las filas del kirchnerismo.

"No se ha comunicado más que el senador Parrilli (Oscar) a título personal, eso es de ser humano. Del resto no he recibido una llamada telefónica, tampoco la estoy esperando" expresó en diálogo con AM 750.

Parrilli habló por teléfono con Echegaray.

"Todas mis actuaciones como funcionario público fueron siempre ajustadas al derecho. Yo soy inocente, no cometí ningún delito", remarcó Echegaray. "Acá no se cometió ninguna defraudación al Estado. Desde la administración publica ejercí la facultad de dar planes de pago como siempre hizo la AFIP", agregó.

Por otro lado, cargó contra la decisión de los magistrados de demorar hasta el 17 de marzo la lectura de los fundamentos del fallo y afirma que ese retraso lo perjudica porque recién cuando eso ocurra podrá presentar su apelación para que la sentencia sea revisada.

"Se toman hasta el 17 de marzo para que yo por lo menos no solo pueda apelar, sino saber cuál es la razón", lamentó.

La semana pasada el TOF dispuso condenar a Echegaray a "cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública", al hallarlo "autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública".

A pesar de que la condena lo inhabilita a ejercer función pública, seguirá trabajando en Aduana hasta que el fallo quede firme.