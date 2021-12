Gobernadores afines al oficialismo criticaron el rechazo de la oposición al Presupuesto en Diputados

Continuando con lo manifestado por Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, quien ya había culpado a la oposición de los efectos adversos sobre las administraciones municipales y provinciales causados por el rechazo al Presupuesto 2022, un nutrido grupo de gobernadores se sumó a las críticas expresando en las últimas horas de ayer su "sorpresa y malestar" por la situación.



Así, por ejemplo, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, aseguró que el rechazo al Presupuesto le provocará a su provincia pérdidas de "casi 9000 millones de pesos". Por su parte, el mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se refirió la falta de Presupuesto como un "hecho de gran gravedad institucional" y criticó a la oposición por rechazar el proyecto. A su juicio, "la falta de presupuesto impedirá, por la falta de recursos, obras que son consideradas como estratégicas en su provincia" y terminó calificando al voto opositor como de "una irresponsabilidad inmensa”.



Por su parte Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, consideró que “con el rechazo del Presupuesto la oposición obró de forma irresponsable y egoísta” y su par de La Rioja, Ricardo Quintela, manifestó que esta situación puede provocar "consecuencias graves" y fue más allá todavía al señalar que "esto se parece mucho a una cuestión destituyente, sediciosa, golpista, no sé de qué manera llamarlo porque esto no sucedió nunca en la historia de la Democracia. Dejar un gobierno sin presupuesto es altamente grave".



El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, coincidió en precisar que carecer de presupuesto es "poner palos en la rueda" y que eso impedirá realizar "obras que son trascendentales para la provincia de La Pampa". En tanto Oscar Herrera Ahuad, de Misiones, detalló las obras que pierde su provincia para expresar su lamento por "la actitud mezquina de los diputados de Juntos por el Cambio que votaron en contra de lo que prometieron defender. Poniendo los intereses partidarios por sobre los intereses de la provincia”.



Omar Perotti, de la provincia de Santa Fe, sostuvo a través de su cuenta de Twitter que "dejar sin presupuesto a la Nación afecta a todos. Las diferencias políticas no pueden estar por encima de las necesidades del país y las provincias".



Por último, el catamarqueño Raúl Jalil aseguró que como país “damos una mala imagen”, a la vez que señaló que la postura contraria al presupuesto asumida por Juntos por el Cambio “no fue una buena decisión”.