El "Golpe Blando", la mancha que no se quiere limpiar de la democracia Argentina

Los días 19, 20 y 21 de diciembre del año 2001 marcaron la caída de un Gobierno democrático por un "Golpe Blando". Pergeñados meses antes por el poder político, el sindicalismo, la iglesia y los grupos económicos que se favorecieron con la pesificación asimétrica

Tal cual venimos contando en MDZ, en cada una de las notas sobre los 20 años de la caída del Gobierno de Fernando De la Rúa, todos los actores sabían a la perfección los roles que tendrían en “El Golpe Blando”, desde horadar todos los días desde el Congreso y los medios a un Gobierno debilitado hasta el caos generado por los saqueos y las revueltas en Plaza de Mayo y en el interior del país.

Juan Pablo Baylac, exvocero de Fernando De la Rúa, hablo con MDZ para contestar las declaraciones periodísticas de los últimos días de quienes fueran parte del “Golpe Blando” y contar porque el radicalismo le soltó la mano al expresidente.

Ramón Puerta armo una fábula, está mintiendo

Así arranco la charla con Juan Pablo Baylac. “A Ramón Puerta lo conozco hace mucho tiempo, no quiero decir que sea un fabulador, pero en sus últimas declaraciones Puerta falseo la realidad y armo una fábula”. Agregó: “Lo primero que hay que decir es que Puerta asumió la presidencia del Senado de la Nación en contra de las reglas, no escritas, pero que siempre se cumplen en caso de que un presidente no tenga vicepresidente; que es poner a un senador del partido gobernante al frente del Senado. Eso no ocurrió y Ramón Puerta asumió la presidencia del Senado, al hacerlo dijo que lo hacía para garantizar la gobernabilidad. Ese fue el primer gesto que tuvo Puerta días antes de que ocurrieran lo hechos del 19 y 20 de diciembre”.

El ex vocero presidencial explico porque Puerta miente: “Él cuenta que los responsables de la caída de De la Rúa, fueron primero la clase media y segundo el radicalismo que le habían soltado la mano al presidente y que el peronismo tuvo que salir a socorrerlo ante el vacío de poder que había en Argentina”.

Baylac, con un tono acongojado durante la charla, agregó: “Puerta cuenta dos anécdotas que no existieron y que realmente duelen. Primero cuando dice que De la Rúa estuvo más de dos horas mirando el horizonte como si estuviera ido…. Yo estuve ahí, a mi nadie me la cuenta, en esas horas el expresidente hablaba con Carlos Maestro, el presidente del bloque de senadores radicales, y con el presidente del bloque de diputados Horacio Pernasetti, que iba y venía a Casa Rosada. Hablaba con diferentes dirigentes, entre los que estaba 'el Coti' Nosiglia, los ministros. Y yo mismo que he tenido oportunidad de hablar con De la Rúa en ese momento y nunca lo vimos ido como dice Puerta, no estaba para nada ido. Al contrario, convoco a los peronistas que estaban en Merlo, San Luis. Les había agarrado un ataque de inauguraciones. Se habían ido todos los gobernadores y los dirigentes importantes del peronismo a Merlo para inaugurar un aeropuerto, justo ese día que tenían que estar en Capital Federal porque habían sido citados para el consejo de seguridad de la Argentina. De ahí surgió que trajeron la carta de Ciudadanía para hacerlo presidente a Rodríguez Saá. No hay que mentir la historia, más tarde o más temprano va a arrojar la verdad de lo que pasó. Lamentablemente a la historia la escriben siempre los que ganan y parece que somos nosotros los que estamos fabulando cuando la verdad es otra. Fuimos víctimas de un golpe blando armado en la profundidad de la política”.

Por otra parte, el ex vocero presidencial dijo que fueron los gobernadores peronistas quienes le pidieron a De la Rúa que instaure el estado de sitio para poder poner orden en sus provincias. “No fue un capricho de De la Rúa y después salieron a decir barbaridades respecto a la decisión del presidente”.

La otra gran mentira de Ramón Puerta, afirmó Baylac, “fue el encuentro que él dice que armó en Madrid cuando era embajador en España entre De la Rúa y Duhalde, eso es mentira nunca existió esa reunión”.

Carlos Menem fue el único que le brindo su apoyo a De la Rúa

Juan Pablo Baylac dijo que Carlos Menen apenas salió en libertad (recordemos que el expresidente en el 2001 cumplió arresto domiciliario en la casa de Gostanian por la venta de armas a Ecuador y Croacia) fue a Casa Rosada a dialogar con De la Rúa para brindarle su apoyo. "Nosotros estábamos en pleno dialogo con la oposición, no estábamos en contra de la oposición, y Menem tuvo esa voluntad de diálogo vino y apoyo a De la Rúa”.

El ex vocero presidencial resalto la actitud del expresidente, aunque reconoció que Menen carecía de poder. Afirmó que el poder lo tenía Duhalde que contaba con el apoyo de los sindicatos, los intendentes del conurbano Bonaerense y la liga de gobernadores peronistas.

El ex vocero presidencial no se olvidó de sus correligionarios.

Juan Pablo Baylac sostuvo: “A mí no me consta que Raúl Alfonsín haya sido protagonista directo del 'Golpe Blando', pero muchos correligionarios fueron protagonistas directos. Pero Alfonsín tuvo la complicidad de no evitarlo. En ese momento bastaba solo una palabra de Alfonsín para evitarlo. Mi sospecha es que Alfonsín y Duhalde arreglaron en enero del 2002, cuando asumió Duhalde, un Gobierno que ellos denominaron de unidad nacional bendecido por la Iglesia. Hombres del radicalismo integraron el Gobierno de Duhalde y Leopoldo Moreau fue uno de los principales beneficiarios por la cantidad de funcionarios que designó en segundas y terceras líneas. Con lo cual es claro que ese pacto que existía en la provincia de Buenos Aires entre Duhalde y el radicalismo Bonaerense se gesto fríamente en contra de Fernando De la Rúa”.

El ex vocero presidencial afirmó: “Ocurre que es muy fuerte el silencio en general de la dirigencia radical y no porque sientan culpa. Muchos de ellos están felices de haber ejecutado eso porque querían tener un Gobierno populista y lo obtuvieron. Y ese Gobierno populista fue la matriz del kirchnerismo y muchos de esos radicales están militando hoy en el Frente de Todos”.

Luego, agregó: “Otros dirigentes radicales de esa época mienten como es el caso del 'Cachi' Casella, quien en declaraciones periodísticas dijo que no existió golpe y que lo que hubo fue la explosión de la convertibilidad. Hay un estado de negación sobre los hechos ocurridos, yo entiendo que no se pueda militar esta causa porque ya los hechos ocurrieron. Mi preocupación no es torcer los hechos. Mi preocupación es que se conozca la verdad”.

Asimismo, Juan Pablo Baylac sostuvo: “Sería bueno, ya que Duhalde reconoció que tuvo que ver con la caída de De la Rúa, dé mas explicaciones. Es bueno para la historia argentina que se esclarezca la mancha que tiene la democracia con el 'Golpe Blando' al Gobierno de De la Rúa, como así también el peronismo debe dar explicaciones de los seis meses que desangraron a Alfonsín”.

Lo cierto es que la Unión Cívica Radical nunca hizo una autocritica sobre la ciada del Gobierno. Hace unos días el senador Nacional Alfredo Cornejo, hasta la semana pasada presidente del Comité Nacional del Radicalismo, en una charla con periodistas de MDZ al ser consultado sobre ese tema dijo que la autocrítica debería haberla hecho Alfonsín y los dirigentes de esa época.

Vale agregar una anécdota que cuenta el histórico dirigente peronista Julio Bárbaro sobre la relación del expresidente Fernando De la Rúa con sus correligionarios. Bárbaro cuenta que, en un restaurante muy importante del barrio porteño de Recoleta, donde eran habitués peronistas y radicales, cuando entraba De la Rúa los peronistas lo saludaban y lo invitaban a su mesa mientras que los radicales miraban para otro lado.