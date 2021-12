Patricia Bullrich no le cerró la puerta de JxC a un controversial referente peronista

Patricia Bullrich, titular del PRO, aseguró este lunes que no le cierra la puerta de Juntos por el Cambio a Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que ha tenido muchas diferencias con Alberto Fernández.

“Si alguien quiere participar de nuestra fuerza, y comparte valores... hay cosas que mirar, qué pasó con Nisman, pero son conversaciones que se pueden tener. En tema seguridad tiene ideas más similares a las nuestras que a las del Gobierno”, comenzó diciendo Patricia Bullrich en una entrevista con A24.

Igualmente agregó lo siguiente: “No me parece que sea un tema para hablar en este momento”.

Sergio Berni junto a Axel Kicillof.

“Sí, lo rescato. En cuestiones de Seguridad, Berni tiene ideas más similares a las nuestras que al gobierno en el que está. De todos modos, no sabemos muy bien qué idea tiene el Gobierno porque hizo una mescolanza. De Sabina Frederic pasó a Aníbal Fernández", señaló al ser consultada sobre las ideas que tiene el Gobierno en materia de seguridad.

No es la primera vez que Bullrich elogia al ministro de Seguridad de Axel Kicillof, ya que anteriormente, en plena campaña de Diego Santilli en la Provincia, había manifestado: “Lo que falta en la provincia de Buenos Aires, claramente, es coordinación. Reconozco la actitud que tiene el ministro Sergio Berni, pero pareciera que no hay ganas de planificar, no hay ganas de cuidar a la gente, a las víctimas, a los que más sufren".