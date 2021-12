La historia detrás de las fotos de Wado de Pedro detenido en el 2001

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, comentó cómo fue detenido en medio de los incidentes en Plaza de Mayo durante el estallido social de la crisis del 2001, época en la que militaba en organismos de derechos humanos . Allí, fueron captadas dos imágenes tomadas por el fotógrafo Damián Neustadt.

“Ese día, me cuentan por mensaje que estaban reprimiendo a las Madres y fui a la Plaza de Mayo, donde me encontré con una Policía desbordada, reprimiendo, pegándoles a todos. Me llevan preso, me suben a un patrullero, logro escaparme y en el medio de la Plaza me encontré con la Policía Montada y me vuelven a meter en el auto. Me ponen picana, me ponen unas esposas, me llevan en el auto bastoneándome la cintura. El que manejaba se daba vuelta para pegarme con el codo. Chocamos con un taxi, que volcó”, señaló a Radio 10.

“Los policías me dijeron que me iban a matar. El fotógrafo activó la búsqueda mediante Abuelas y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Así fue que a las siete de la tarde pude salir con una cautelar que presentó la defensora del pueblo, más el CELS y la gente del gremio de judiciales. Tuve una red de contención muy fuerte”, indicó el ministro del Interior en sus declaraciones radiales".

Foto: Damián Neustadt

Por su parte, el reportero gráfico Neustadt contó a Infobae que en ese momento, al escuchar que De Pedro estaba vinculado con la agrupación Hijos -ya que gritó "Soy Wado, soy de Hijos"-, los policías que lo habían detenido "empezaron a pegar y a picanear" a De Pedro y que eso lo llevó a avisar a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, tras arriesgar su vida por fotografiar la escena.

Luego de un fallido intento de huida del actual ministro, el patrullero que lo transportaba chocó en el camino y De Pedro terminó en el Hospital Argerich, donde fue atendido por el médico Gustavo Barbeito.

De Pedro destacó que la acción del médico le "salvó la vida" al darle "seis horas en observación", tiempo en el cual estuvo "custodiado por la policía", mientras "muchas organizaciones, compañeros y compañeras presentaron hábeas corpus" que le permitieron conseguir la orden de un juez para que lo liberaran.