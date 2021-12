El radical que habla con los más poderosos: quién es el nuevo operador todoterreno en Juntos por el Cambio

"¿Cómo es que terminó siendo el operador de los dos bandos? ¿Cuándo pasó que no me enteré?", se preguntaba uno de los seis principales participantes del encuentro realizado en la noche del jueves en las oficinas de Daniel Angelici, en Carlos Pellegrini y Córdoba, en el inicio del microcentro porteño.

Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Alfredo Cornejo y Emiliano Yacobitti, entre otros, discutieron ahí las condiciones de la "rendición porteña" a manos de los "federales, en las que el ex gobernador mendocino parece articular como traductor de las tensiones entre ambas partes. "No sé por qué me tratan de aliado de Horacio Rodríguez Larreta", se queja.

A muchos les llama la atención la ausencia de Enrique "Coti" Nosiglia en lugar de Angelici. "Él es operador de verdad, radical, todos los respetamos... Pero el binguero era, hasta ayer, el che pibe de Macri (Mauricio)", describe uno que no lo quiere pero que terminó usufructuando de su mediación.

Daniel Angelici, ex presidente de Boca.

La calificación lúdica tiene que ver con su responsabilidad y manejo en numerosos bingos en el territorio bonaerense y el interior del país y a algún recuerdo que le tienen cuando operó abiertamente en el Instituto Provincial de Loterías y Casinos cuando María Eugenia Vidal era gobernadora.

¿Habrá habido un acuerdo no especificado entre Nosiglia y Angelici, dos rivales eternos en la interna radical porteña? Nadie lo sabe. Lo cierto es que ambos hablan mucho más de lo que se conoce y tienen más de un amigo en común que los tratan a ambos por igual. Por eso a uno de los actores de más importancia de estos días en la nueva unidad radical formalizada con la forzada unidad entre Morales y Lousteau escuchó varios lamentos que le confió "El Coti" al "Tano".

Todoterreno, el ex presidente de Boca Juniors también pudo colocar como cabeza de lista y presidente por un año en el bloque de senadores provinciales a Cristian Gribaudo. Vecino de San Isidro, Jorge Macri le dejó presidir la nómina en la Primera Sección electoral en lugar de su amigo y ex secretario de Gobierno, Gabino Tapia. Fue una negociación que se conoció casi al filo del cierre del plazo legal.

La llegada de Gribaudo, derrotado en la interna boquense por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, formó parte del ya acordado pase de Jorge Macri a la Ciudad de Buenos Aires, en la que Angelici maneja buena parte del sistema judicial. Impulsor de los radicales PRO, "El Tano" ahora parece estar en su revivir de operador político, donde casi nunca los fondos y las formas coinciden.