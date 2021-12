Gastronómicos: Luis Barrionuevo, en medio de un escándalo en las elecciones del gremio

El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Dante Camaño, quien se postuló para un nuevo mandato al frente de la seccional porteña del gremio, denunció que "la suspensión de las elecciones que debían realizarse fue una maniobra de la Junta Electoral".



"Esta mañana un grupo que responde a Luis Barrionuevo impidió que se trasladaran las urnas desde la sede del gremio hacia los lugares de votación, lo que fue apañado por la Junta Electoral Nacional que encabeza su chofer, Juan Otero", afirmó Camaño.



El dirigente de la seccional más importante del sindicato denunció que "se trató de una burda maniobra", ya que pasadas las 9 de la mañana ese grupo y la Junta estaba frente al gremio y, poco después, comunicó la suspensión de las elecciones sin estar en los lugares de votación correspondientes, como los hoteles, por ejemplo, señaló.



Camaño mantiene una disputa con su cuñado y titular de la Federación nacional, Luis Barrionuevo, quien procuró confeccionar una lista opositora al histórico dirigente metropolitano, que finalmente no se presentó tras denunciar "irregularidades".

COMUNICADO DE PRENSALa Junta Electoral Central de la UTHGRA informa que por las irregularidades producidas en la sede... Posted by UTHGRA Central - Secretaria de Prensa on Thursday, December 2, 2021





"La Junta Electoral la maneja Barrionuevo y es presidida por su propio chofer Otero. Se trata de una maniobra para impedir una segura derrota democrática", dijo Camaño.



Barrionuevo presentó impugnaciones ante el Ministerio de Trabajo que, hasta ahora, no intervino en el proceso comicial, en tanto Camaño sostuvo esta tarde a Télam que los abogados del sindicato estudian la presentación de denuncias penales para impedir "la flagrante maniobra de la Junta Electoral, que impidió la votación general".



La oposición, representada por la Lista Azul, había denunciado "irregularidades" en el proceso electoral y finalmente no se presentó a los comicios contra Camaño, quien encabeza el gremio desde 1984 al frente de la histórica corriente Gris.



La nómina Azul "17 de Noviembre José M. González" postuló a Humberto Ballhorst, hasta ahora secretario de Organización de la conducción que lidera Camaño, quien sostuvo que finalmente no se presentó ante "la ausencia de garantías comiciales".



Camaño afirmó hoy a Télam desconocer aún cuándo podrán sufragar los trabajadores enrolados en la filial porteña, por lo que los abogados estudian la presentación de denuncias penales para impedir "la maniobra de la Junta Electoral Nacional, que responde a Barrionuevo, y permitir la libre expresión de los afiliados", señaló.



Camaño es cuñado de Barrionuevo y hermano de su esposa, la diputada nacional Graciela Camaño y, durante décadas, fue la mano derecha del dirigente nacional.