El inesperado y polémico asesor económico de Máximo Kirchner

Las expectativas en torno al futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son cada vez mayores en el Gobierno, al punto que no pocos creen que las negociaciones podrían llegar a buen puerto antes de fin de año. No obstante, el kirchnerismo duro plantea un discurso más agresivo contra el organismo multilateral con el objetivo de retener su electorado, una tarea que es encabezada por Máximo Kirchner, que ahora cuenta con un "asesor" en materia económica muy "particular".

"En el Gobierno expresan un microclima muy particular. Lo que están diciendo es que el acuerdo estará antes de Navidad. Hasta se discute separar el anuncio de los veinte años de la caída de Fernando de la Rúa para no afectar a los sectores de izquierda y organizaciones sociales", expresó anoche el periodista Beto Valdez en el programa Somos nosotros, del canal LN+.

En esa especie de entusiasmo que invade al oficialismo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantiene cierta distancia pero avala un acuerdo light con el FMI; en cambio, su hijo Máximo Kirchner propone todo lo contrario. "Dicen que Máximo conversa con Amado Boudou, que recupera cada vez más protagonismo", indicó Valdez.

Luego de cumplir con su condena en prisión, Amado Boudou recupera posiciones dentro del Frente de Todos.

De hecho, en una reciente entrevista con la agencia de noticias Télam, Amado Boudou dejó en claro su postura sobre un acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI: "Yo creo que la historia argentina nos muestra que cada vez que hubo un acuerdo con el Fondo (FMI) a las argentinas y a los argentinos nos fue muy mal y nos hipotecaron. Yo quiero -y creo- que nuestro Gobierno va a llevar adelante un acuerdo que no permita que pase lo mismo que esa historia reciente".

Por otro lado, en el Frente de Todos hay mucho entusiasmo además por la promesa de Alberto Fernández en que se habilitarán las internas para todos los cargos en 2013. "Para la Presidencia ya están anotados Sergio Massa, Sergio Uñac y Juan Manzur. Además se viene una pelea interesante entre Martín Insaurralde y Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires"., declaró Valdez.

"Lo preocupante es si esto es fulbito para la tribuna o realmente consumen lo que están transmitiendo sus voceros", concluyó.