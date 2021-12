El exabrupto de un funcionario ultra kirchnerista contra Mauricio Macri

El viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, expresó su apoyo a la decisión del juez Martín Bava de procesar a Mauricio Macri en la causa que investiga las supuestas escuchas ilegales a familiares de víctimas del ARA San Juan, y aseguró que el expresidente tiene que ir a "terapia" porque habla de persecución política.

Durante una entrevista en el canal C5N, Juan Martín Mena dio su opinión sobre la nueva imputación de Mauricio Macri y si bien aclaró que no había leído el fallo completo, sostuvo que esta causa tiene "prueba documental de sobra" para incriminar al exmandatario. "Es más para terapia que para la discusión política actual", lanzó sin tapujos.

Asimismo, el funcionario oficialista subrayó que en el gobierno de Alberto Fernández la Justicia funciona con "normalidad" y resaltó la imparcialidad de Bava como garantía del debido proceso, marcando diferencias con la gestión de Cambiemos: "Que no tenga dudas que el juez que está investigando no va a cometer ninguna de las atrocidades que cometieron los jueces que ellos manipularon durante cuatro años".

"Los jueces no comparten reuniones sociales ni hacen deporte con funcionarios de nuestro Gobierno, ni tampoco son apretados por el servicio de inteligencia. Hay una diferencia muy grande con lo que ocurría en nuestro país hace un tiempo atrás. Tampoco hay shows mediáticos comandados desde el poder en complicidad con ningún medio de comunicación, como sucedía antes", manifestó.

En ese sentido, y siguiendo la misma línea crítica, Mena consideró que "no se está privando de la libertad de nadie, no se está desapoderando de los bienes de nadie, no se están cometiendo ningunas de las atrocidades que se cometieron cuando ellos gobernaron".

Por otro lado, Juan Martín Mena celebró el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en la causa Los Sauces - Hotesur: "Cuando lo que se está investigando no constituye delito, no se puede hacer un juicio oral y público para satisfacer el morbo de un sector determinado. No podía existir el delito de lavado de dinero que se le adjudicaba a la expresidenta porque el origen del dinero era lícito, estaba bancarizado".

"Se está demostrando que todo lo que decíamos era cierto. No había ni una sola prueba en las causas que ellos utilizaron para perseguirnos políticamente, haciendo foco especialmente en la expresidenta", añadió en tono triunfalista.