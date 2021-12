Un referente de La Cámpora estalló contra la oposición por el rechazo al Presupuesto

El referente de La Cámpora y actual ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, arremetió contra la oposición por el rechazo al Presupuesto 2022 presentado en la Cámara de Diputados. "Me sorprende que sean tan cobardes, tan berretas", aseguró.

El secretario general de La Cámpora y alfil de Máximo Kirchner aseguró que lo ocurrido en el Congreso "parece una cosa de jardín de infantes". "Elabora mejor los argumentos mi hijo de tres años cuando le apago la tele y quiere seguir mirando dibujitos que esta gente", ironizó.

"Claramente fue algo que se define sobre el final porque se venía dialogando. Ellos son los campeones del diálogo y por un apriete, por una bravuconada o por un WhatsApp de algún factor del poder terminan cambiando su postura", agregó Larroque.

Larroque defendió al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y aseguró que todo fue una "operación para debilitarlo". "Tiene las convicciones firmes y una clara concepción respecto a qué es la política y el peronismo", aseguró.

"Nadie mejor que los argentinos y argentinas sabemos cómo resolver nuestros problemas. Nadie mejor para construir nuestras soluciones. Es preferible que nos equivoquemos nosotros, que chocarla con las recetas que nos traen de afuera", completó Larroque.

"A mí me preocupa 2022, tenemos que ser respetuosos del conjunto de la sociedad y pensar en mejorar la gestión hacia 2022. Eso nos pondrá en carrera hacia 2023, pero no estoy de acuerdo con hablar ahora de candidaturas, no creo que sea pertinente. Es muy pronto para hablar de 2023 de cara a la gente que está esperando de nosotros que resolvamos un conjunto de problemas", cerró el secretario general de La Cámpora.