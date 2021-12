Le prohibirán el ingreso a los diputados bonaerenses no vacunados

Los diputados Alejandra Lorden (Juntos por el Cambio) y Rubén Eslaiman (Frente de Todos) presentaron en conjunto un proyecto de ley para limitar la presencia en el recinto de sus pares que no tengan el esquema completo de vacunación.

La iniciativa establece que el presidente de la Cámara de Diputados "sugiera a los legisladores y legisladoras que no se encuentren con el esquema de vacunación completo contra el covid-19, participen de las sesiones ordinarias y extraordinarias, como así también de las reuniones de comisiones, de manera remota mediante plataforma digital que, al efecto, se instrumente a través de la Dirección de Sistemas de la Cámara de Diputados, con el objetivo de preservar su salud y la de los demás".

Ambos diputados, en los considerandos del proyecto de ley, sostienen que la ciencia y la tecnología avanzaron velozmente contra el virus siendo clave la vacunación para lograr la inmunización de la población mundial.

"Existen muchas teorías acerca de la vacunación contra el covid-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y autoridades expertas en salud de todo el mundo están impulsando a la población a vacunarse como la mejor solución para poner fin a la pandemia. Cuanto antes se consiga inmunizar a las personas, más rápido se logrará no solo frenar la expansión de la enfermedad sino también limitar su impacto en la economía", indica el proyecto de ley.

MDZ habló con el diputado del Frente de Todos Rubén Eslaiman, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, uno de los autores del proyecto de ley. Eslaiman explicó que el proyecto de ley no solo es para los diputados y es extensible a asesores, empleados de la Cámara de Diputados y a todos aquellos que ingresen al edificio de la Cámara Baja bonaerense.

El diputado Eslaiman agregó: "Tanto la diputada de Juntos por el Cambio Alejandra Lorden, quien es la vicepresidenta de la Comisión de Salud, como yo que soy el vicepresidente de la Cámara, tenemos la obligación de no solamente de proteger y cuidar a los diputados sino fundamentalmente a los trabajadores de Cámara".

Asimismo, el legislador bonaerense del Frente de Todos dijo que le van a exigir el certificado de vacunación a todos los que ingresen al edificio y agregó: "Tenemos que empezar por nosotros, sea del partido que sea para ingresar a la Cámara deberán hacerlo con el certificado (carnet) que acredite las dos dosis de vacunación”. En tanto el diputado Eslaiman afirmó que no saben cuántos son los diputados y los trabajadores que no están vacunados, ni tienen el esquema completo de vacunación.

En cuanto al caso del diputado Martiniano Molina, que no pudo jurar por haberse contagiado coronavirus sin estar vacunado, esto dijo el vicepresidente de la cámara de Diputados Rubén Eslaiman: "Nos enteramos antes de jurar que no se había vacunado, no sabemos si hay algún otro legislador en la misma condición. Ahora para que el diputado Molina pueda ingresar al edificio, jurar como diputado, participar de las comisiones y de las sesiones en el recinto deberá presentar certificado de alta médica, PCR negativo y acreditar la aplicación de una dosis de la vacuna. Acreditando todo esto no habría ningún inconveniente para que realice las tareas legislativas".

Martiniano Molina supero el COVID y podrá jurar en la próxima sesión

El ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, informó a través de sus redes sociales que tiene el alta médica, superó la enfermedad sin inconvenientes y agradeció a todos aquellos que se preocuparon por su estado de salud.

El diputado de Juntos por el Cambio de la Tercera Sección Electoral bonaerense escribió en sus redes sociales: "Luego de haber transitado el COVID-19 quiero expresarles mi agradecimiento por las muestras de cariño y apoyo que recibí, así como mi preocupación ante el atropello a lo que considero que son los pilares sobre los que se construye la democracia".

Martiniano Molina, en sus redes sociales, aseguró que piensa vacunarse y agregó: “La vacunación ha sido uno de los avances sanitarios y por ese motivo me inocularé contra el Covid-19”. Asimismo, sostuvo: "En los últimos días fui objeto de críticas y descalificaciones malintencionadas. Los que ahora levantan el dedo acusatorio y dan lecciones de moral son los mismos que decidieron encerrarnos, empobrecernos y ubicarse en los primeros lugares de la fila para ser vacunados".

Desde el entorno del exintendente quilmeño afirman que prestará juramento como diputado en la próxima sesión que sería la última del año cuando se traten los proyectos de Presupuesto, Ley Impositiva y Ley de Ministerios

Para la jura deberá presentar certificado de alta médica, PCR negativo y documentación que acredite la aplicación de la primera dosis. La información en cuanto a si se puede quedar en el recinto y participar del debate no es muy clara aún. Por un lado, algunos afirman que luego de la jura debe retirarse por no tener el esquema completo de vacunación, participando en forma virtual de la sesión.