Presupuesto: la oposición debatirá en cuarto intermedio una propuesta del oficialismo

La Cámara de Diputados pasó esta mañana a un cuarto intermedio en las bancas para continuar en la búsqueda de mayores consensos en el marco del debate del proyecto de Presupuesto 2022, cuyo tratamiento en el recinto se inició ayer pasadas las 13.

El cuarto intermedio se concretó luego del pedido del oficialismo, que le acercó a la oposición una nueva propuesta cuando y transcurrían más de 19 horas de intenso debate.

La propuesta surge del dato poco alentador para el Gobierno respecto de cómo saldría la votación. Los números no acompañan al oficialismo, que vería como la oposición le rechaza el proyecto de Presupuesto, motivo que obligó a los dirigentes más importantes del Frente de Todos a elevar una nueva propuesta.

Entrada la madrugada, el oficialismo tenía confirmados entre 122 y 124 votos, mientras la oposición al dictamen se atribuía 130.

“Aparentemente el Presidente de la Nación hizo un pedido para tener dos o tres días más para avanzar en las negociaciones. Cederían algunos pedidos de la oposición, a cambio de unos días de cuarto intermedio. La mayoría del bloque está manifestando un rotundo rechazo. Nosotros queremos votar ahora, ya están todas las cartas sobre la mesa. El Gobierno no tienen los votos”, afirmó Martín Tetaz, del radicalismo, al dejar el recinto.

El objetivo del Gobierno es, a partir de una serie de propuestas que satisfagan a la oposición, conseguir tiempo hasta el martes para lograr la aprobación del proyecto más importante de cara al año que viene.

“Estamos dispuestos a ir a un cuarto intermedio, que nos tomemos todo el tiempo necesario, si el Gobierno quiere rever lo imprescindible. Intentemos buscar cómo acercamos posiciones para que esté la ley de Presupuesto salga. No tener Presupuesto no puede ser una herramienta política para que el oficialismo se victimice, sin ley de Presupuesto no hay nación posible", discrepó con Tetaz el diputado cordobés Mario Negri.