El Gobierno oficializó el bono para jubilados: ¿cómo y cuándo se cobra?

El Gobierno nacional oficializó hoy el otorgamiento de un bono de 8.000 pesos para jubilados y pensionados que cobren la mínima, que fue anunciado ayer el presidente Alberto Fernández y que alcanzará a 4,6 millones de personas.



Lo hizo mediante el Decreto 855/2021 que otorga el subsidio extraordinario que se abonará en el mes de diciembre de 2021, publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firma del presidente; el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.



El bono -que será pagado entre el 20 y el 23 de este mes- abarca a beneficiarios de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.



El artículo 2° de la norma dispone que "para titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto equivalente de hasta $29.061,63, el subsidio extraordinario de $8.000; y para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al precitado monto, el subsidio extraordinario será igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $37.061,63".



"Para percibir el presente subsidio extraordinario los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación", añade el decreto.



"Todos los que cobren la jubilación mínima van a recibir entre el 20 y el 23 un bono de 8 mil pesos para que pasen una buena Navidad y un buen fin de año", anticipó el presidente.



El decreto publicado hoy puntualiza que, "en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos o estas deberán ser considerados o consideradas como un único o una única titular a los fines del derecho al subsidio extraordinario".



También, se dispuso que el subsidio extraordinario "no alcanza a los Regímenes de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Policiales o del Servicio Penitenciario de las Provincias cuyos sistemas de previsión fueron transferidos al Estado nacional, cuando fuere su único beneficio".



El bono se pagará entre el 20 y 23 de diciembre según la terminación de DNI de cada beneficiario y será de 8.000 pesos para las jubilaciones y pensiones de hasta 29.062 pesos, en tanto que aquellos que tengan ingresos previsionales entre un haber mínimo (29.062 pesos) y 37.062 pesos, recibirán la diferencia hasta completar este último monto.

El siguiente es el detalle de pago: