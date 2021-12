El Comité de Crisis que convocó Alberto tras el rechazo del Presupuesto

Tras el rechazo al proyecto de Presupuesto 2022, Alberto Fernández organizó una reunión de emergencia con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y Martín Guzmán, ministro de Economía, para evaluar el decreto de prórroga del Presupuesto.

El presidente tiene en mente incluir en la extensión algunos pedidos que la oposición pidió a lo largo de esta semana. La reunión que tendrá Alberto con el Comité de Crisis se llevará a cabo este viernes a las 17, en la Quinta de Olivos.

El Frente de Todos sufrió un duro golpe en la Cámara de Diputados al no aprobarse el Presupuesto 2022. La votación terminó con 132 votos negativos y 121 afirmativos mas una abstención.

En el recinto se produjeron enfrentamientos entre Mario Negri, presidente de Bloque, Máximo Kirchner y Cristian Ritondo.

"Al votar el presupuesto en general terminó como pensábamos siempre y como el Gobierno no creía que podía terminar. No aplaudimos porque esto no es bueno. Pero no tienen presupuesto porque trajeron un dibujo. Tienen que aprender la lección", manifestó Mario Negri.

Cristian Ritondo, diputado del PRO, dijo: "Presidente, hasta la reciente intervención del presidente de su bloque, mi bloque iba a acompañar. Ahora no vamos a acompañar que vuelva a comisión".

"Nosotros pudimos observar que les pegó muy mal haber ganado una elección de medio término y la están confundiendo con una elección ejecutiva", respondió Máximo Kirchner. Y agregó: "No me voy a callar así tengan todos los canales, todas las radios y a todos los periodistas que tengan en el bolsillo, me importa muy poco. No me escondo y hago lo que tengo que hacer, represento lo que represento".