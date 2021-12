La novela bonaerense estaría entregando sus últimos capítulos

Hace unos días los jefes comunales de Juntos por el Cambio se reunieron por Zoom para tratar de aunar posturas en cuanto a Ley que prohíbe la reelección indefinida en la provincia de Buenos Aires, especialmente sobre el polémico articulo 7 que fija como primer mandato el año 2015. El impulsor de este encuentro fue el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien desde su despacho comando el encuentro virtual con los intendentes del PRO y del radicalismo.

Las voces de los alcaldes se hicieron escuchar, especialmente del PRO, quienes desautorizaron la orden de la mesa nacional - se reunieron el viernes pasado- de no tocar ni una coma de la Ley. Los intendentes amarillos en el encuentro por Zoom plantearon la necesidad de modificar el artículo 7, aduciendo “que esta mal redactado”. En off, algunos intendentes coincidieron en que de mantenerse la Ley tal cual fue votada en el 2016, Juntos por el Cambio jugaría con desventaja en el 2023. Sostienen que el Frente de Todos va a salir a la cancha con la primera mientras que por una cuestión moral/ética la alianza opositora va a jugar el partido con la reserva y algunos distritos con la tercera. Por lo cual dicen que se están exponiendo a perder por goleada.

Intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

En el radicalismo las voces fueron más variadas. Algunos intendentes del centenario partido sostienen que la Ley debe ser derogada otros en cambio afirman que la Ley esta bien aplicada, pero que deben reformar el articulo 7 porque no es claro. Un intendente radical de la Quinta Sección Electoral le dijo a MDZ que “hace mucho ruido que se legisle para atrás, el primer mandato tiene que ser es el del 2019. No puede ser el 2015”.

Finalmente, en el Zoom de los intendentes opositores llegaron a un acuerdo para modificar el artículo que establece el primer mandato. La solución para los jefes comunales es simple: diputados y senadores deben hacer fuerza para modificar el artículo 7 para que el primer período a tomar sea el 2019, post sanción de la Ley. Justificando con un principio jurídico que “no se puede legislar para atrás”.

De esta forma los intendentes tendrían un changüí de cuatro años de gracia y no pagarían el costo político de derogar una Ley impulsada por el massismo, apoyada y tomada como propia en el Gobierno de María Eugenia Vidal.

Una reforma que puede provocar un tsunami en la Legislatura bonaerense

Tal como venimos contando en notas anteriores, la intención del Frente de Todos es derogar la Ley y volver a la reelección indefinida en la provincia de Buenos Aires. Cuentan con el apoyo del presidente y del gobernador de la Provincia. Recordemos que tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof, luego de la remontada en las elecciones, se reunieron con intendentes del Frente de Todos y se comprometieron en trabajar para derogar la Ley.

Kicillof y los intendentes contarían con el apoyo de los legisladores que responden al peronismo y La Cámpora, pero está en duda la postura del Frente Renovador - ideólogos de la Ley del 2016-. Cuando empezaron los primeros rumores para voltear la Ley, los legisladores que responden a Sergio Massa afirmaron que votarían en contra. Ahora la postura no seria la misma, dado que el líder del Frente Renovador se reunió con Kicillof antes de la asunción de los nuevos legisladores bonaerenses y consiguió para su espacio el flamante Ministerio de Transporte y algunas secretarias, lo que haría que sus legisladores revean su postura.

Por el lado del principal bloque opositor, gran parte de los legisladores del PRO y de la UCR dicen que es un hecho la modificación del polémico artículo 7 de la Ley 14.836. En cambio, desde la Coalición Cívica afirman que votaran en contra de toda modificación de la Ley, sostienen que si avalan esta iniciativa están defraudando al electorado y van a contramano de las necesidades de la gente.

En off diputados del PRO y la UCR, que están en contra de la modificación de la Ley, hablaron con MDZ afirman que sería dar un paso atrás en la institucionalidad y agregaron: “Los intendentes de nuestro espacio le están haciendo el juego al kirchnerismo. Es una ley que nosotros impulsamos y nuestro electorado defiende”, fueron más haya con sus críticas y cargaron contra los jefes comunales propios: “Son los intendentes los que ponen en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio, no hay consenso en el espacio para votarlo. Es injustificable, una provocación hacia nuestro electorado”.

MDZ también hablo con los diputados de otros bloques que son los que definen en la Legislatura bonaerense.

El presidente del Bloque Avanza Libertad, Guillermo Castello, esto nos decía: “Los intendentes al pedir licencia están burlando la Ley. Lo más grave de todo es que muchos de los intendentes y legisladores que quieren voltear la Ley, en el 2016 la apoyaron. Es una buena Ley que hay que mantenerla, porque atiende los intereses de la República que son la periodicidad de los cargos y de las funciones. Estamos viendo como algunos intendentes por un lado al pedir licencia la están burlando, están buscando alguna argucia del tipo judicial, y ahora apuntan a modificarla a través de la Legislatura. Nosotros vamos a votar en contra, estamos de acuerdo con la Ley que termino con las reelecciones indefinidas”.

Además, agregó: “Hay que terminar con esta casta de Barones del Conurbano que han venido reeligiéndose desde hace más de veinte años. La Ley del 2016 consensuada con el Frente Renovador, algunos peronistas y Cambiemos en su totalidad vino a ponerle fin a esa casta. No es sensato ni republicano ahora derogar ni buscar alguna argucia legal para voltear la ley. Muchos de los que levantaron la mano para votar a favor hoy por intereses personales están reviendo esa posición, dejando al descubierto una inequidad manifiesta ya que en estas elecciones se aplicó la Ley, por lo tanto, consejeros escolares, concejales, diputados y senadores no pudieron ser reelectos”.

Por otra parte, el diputado del Frente de Izquierda Guillermo Kane afirmó: “En su momento la reforma que puso un límite a la reelección de los intendentes no fue una solución de fondo a la concentración de poder que estos tienen y que les permite perpetuarse en el poder con una camarilla que domina los distritos, algo que denunciamos en su momento. Ahora esta Ley limitadísima que se votó en 2016 pretende ser violada por los intendentes y es usada como moneda de cambio a la hora de discutir un presupuesto que no responde a las necesidades de los bonaerenses. Los intendentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio están tratando de violar ese límite. Nosotros no vamos a apoyar ningún planteo en la Legislatura que facilite la reelección indefinida”.

Vale agregar que tanto los Gobiernos nacional, bonaerense y porteño permitieron que intendentes de la provincia de Buenos Aires tomen la colectora y evadan la ley. Luego de tomar licencia, hasta un día antes de que se cumpla la mitad del segundo mandato (el 9 de diciembre), 20 jefes comunales asumieron nuevos roles, algunos como legisladores (los menos) y en su gran mayoría como ministros y secretarios en los 3 Gobiernos.