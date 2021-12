En pleno conflicto con la Corte, el Gobierno anticipó que buscará la reforma

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo hoy que "una reforma del sistema judicial que incluya la reforma de la Corte" Suprema de Justicia es uno de los temas que en el Gobierno "se está discutiendo" y aseguró que tenemos "una Justicia lenta que no resuelve los problemas de los ciudadanos".



Cerruti hizo estas declaraciones en su habitual rueda de prensa de los jueves en Casa de Gobierno, minutos antes de que se conociera el fallo donde la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley del Congreso que redujo la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en el año 2006.



Por unanimidad, el máximo tribunal definió quince años después que el número y procedencia de los integrantes establecidos por esa ley no respetan el "equilibrio" de los sectores en el organismo que selecciona, sanciona y remueve magistrados, y dispuso que el Parlamento acuerde una nueva composición.



Consultada sobre una eventual reforma judicial, Cerruti recordó que anoche el presidente Alberto Fernández había planteado la necesidad de "abrir una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de la Nación", al encabezar el cierre anual del Consejo Económico y Social (CES).



"Son de alguna manera los diez pilares que él quiere que se sigan trabajando", remarcó Cerruti sobre los puntos que tocó el mandatario en el evento del CES, que se realizó en el Teatro Cervantes.



"Algunos se van a transformar en proyectos de ley, algunos en propuestas a la sociedad y otros en programas de Gobierno", adelantó la funcionaria.



Y aclaró que "una reforma del sistema judicial que incluya la reforma de la Corte" es algo que el Ejecutivo tiene "permanentemente en debate".



"Se están discutiendo, cuando esté el proyecto final ahí los daremos a conocer", respondió cuando le pidieron que adelantara algunas claves de esos proyectos.



La Portavoz también fue consultada sobre el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, que se conoció minutos después de la rueda de prensa.



"El Gobierno envío la semana pasada -y esperamos que se debata- un proyecto para modificar la actual composición del Consejo de la Magistratura y nos parece que eso es lo que hay que hacer en este momento: debatir este proyecto", apuntó entonces.



Se refirió así al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que propone elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo, con el objetivo de mejorar y agilizar los procedimientos de selección de magistrados, que ingresó la semana pasada a mesa de entradas del Senado con el impulso del oficialismo.



Cerruti recordó además que el Gobierno sostiene que la Justicia "como está no funciona" porque "es una Justicia lenta" y "no resuelve los problemas de los ciudadanos".



Luego englobó bajo esta serie de reformas que están en análisis el traslado de la Capital Federal a otra ciudad del país.



"Un país más federal implica preguntarse al menos si no podemos mudar la Capital Federal, como pensó en su momento Raúl Alfonsín y como le parece al Presidente", aseguró.