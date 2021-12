El inesperado elogio de José Luis Espert a Martín Guzmán

El diputado nacional José Luis Espert trató de "mentiroso" y "vende humo" al ministro de Economía, Martín Guzmán, por su exposición en el Congreso sobre el proyecto del Presupuesto 2022. Sin embargo, también sorprendió cuando dijo que el funcionario nacional es "un tipo razonable" frente a otros integrantes del gobierno.

En declaraciones al canal A24, José Luis Espert se explayó sobre el Presupuesto 2022 presentado por Martín Guzmán ante los legisladores, y aseguró que "es inaprobable" principalmente porque "no se va a dar el 4% de crecimiento que marca".

Respecto a Guzmán y su presentación en la Comisión de Hacienda, Espert señaló que el ministro de Economía "cree que el Estado es factor de crecimiento económico" y lo trató de mentiroso por sus dichos sobre las políticas de deuda que lleva adelante la administración de Alberto Fernández: "Creo que es mentira que no nos están endeudando; al contrario, lo están haciendo peor que (Mauricio) Macri".

En tanto, el economista liberal devenido en diputado nacional volvió a referirse sobre Martín Guzmán cuando le preguntaron si 'rescataba' a algún funcionario del Frente de Todos, y su respuesta causó sorpresa: "No salvo a nadie, pero dejame aclarar que Guzmán me parece un tipo razonable. Está equivocado en lo que piensa, pero tiene argumentos, a diferencia de otros que hablan pavadas".

De todas formas, Espert se alejó rápidamente de ese inusual tono de moderación y prefirió no seguir opinando del oficialismo: "No conozco a todo el Gobierno, no soy kirchnerólogo".

También insistió que el ministro de Economía es un "vende humo como ninguno y te versea", y en forma irónica remató: "Con ese chamuyo me levantaba a los 15 años desde Miss Universo hasta a Miss Mundo".

Por otro lado, José Luis Espert retomó el problema de la presión impositiva: "Argentina tiene que hacer cosas muy diferentes a las que viene haciendo para que le vaya bien. La sustitución de importaciones es veneno, te lleva a endeudarte. Tenés que reconocer que no hay esclavos impositivos, sino gente de laburo". En ese marco, advirtió que "yo me cuidaría mucho de contratar más gente, porque no tengo claro cómo viene la demanda en un año en el que habrá un ajuste fuerte".