Causa Cuadernos: las fuertes revelaciones de la expareja de Oscar Centeno

Continúan apareciendo nuevas revelaciones en torno a la causa de los Cuadernos de la corrupción, que tiene como principales imputados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación, Roberto Baratta; y al exchofer Oscar Centeno. La expareja de este último, Hilda Horovitz, contó que denunció a Centeno por violencia de género, aseguró que nunca extorsionó a Baratta y que incluso le ofrecieron por su silencio un departamento gestionado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En declaraciones al programa La Cornisa, del canal LN+, Hilda Horovitz explicó que entabló una denuncia judicial contra Óscar Centeno porque fue víctima de violencia de género durante la década que estuvieron juntos: "Venía loquito por el trato que le hacían en el Ministerio de Planificación. Centeno me hizo mierda en diez años. Me trató mal, me pegó y me empujó".

"Fui por toda la bronca que tenía acumulada. Centeno pensó que iba a ser sumisa y que nunca iba a ser lo que hice. Él no iba a quedar tan santo y llevarse la gloria", aclaró la mujer en relación a su primera intervención en Comodoro Py para declarar frente al fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos, hace ya más de cuatro años.

En ese sentido, Horovitz comentó que ella conocía la existencia de los famosos cuadernos de Centeno: "Los vi y los hojeé pero no me quedé con ninguno. Solo yo sabía de su existencia, no se lo conté a nadie salvo el día que fui a Comodoro Py". También dijo que había visto los bolsos en los que su expareja transportaba los fajos de dinero por encargo de Baratta y otros funcionarios del exministro Julio De Vido: "Una noche que estaba picadito puso un bolso arriba de la cama y mostraba la cantidad de plata que entraba. Siempre decía 'mirá las migajas que me tiran'".

Por otro lado, la testigo rechazó las acusaciones de la defensa de Baratta sobre los supuestos mensajes que le envió al exfuncionario poco antes de estallar el escándalo: "En ningún momento quise extorsionarlo. Le escribí en su momento para que me ayude a salir de la situación con Centeno".

Asimismo, Horovitz deslizó un dato que hasta ahora se desconocía en la opinión pública. Según la mujer, poco antes de que los cuadernos salieran a la luz en 2017, Centeno le quiso dar un departamento ubicado en el partido bonaerense de Ezeiza a cambio de su silencio. Luego, el periodista Luis Gasulla reveló que dicho inmueble "es controlado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo" y que la gestión para conseguirlo estuvo a cargo del entonces intendente Alejandro Granados.