Las incendiarias declaraciones de Sergio Berni contra el Frente de Todos

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, es uno de los más polémicos y cuestionados de los funcionario del gobernador Axel Kicillof, sin embargo, ha recibido el respaldo de este para que continúe en funciones. El asesinato de Luciano Olivera a manos de un efectivo de la policía en Miramar lo volvió a poner en el ojo de la tormenta, pero él aseguró que continuará en su puesto.

Berni fue invitado al programa La Noche de Mirtha, que actualmente conduce Juana Viale. Las declaraciones que realizó durante el programa dejaron muy tela para cortar debido a que lanzó fuertes acusaciones contra el Frente de Todos y el peronismo, aunque respaldó y halagó a Kicillof.

"Soy muy crítico sobre la campaña que se hizo", comenzó señalando el funcionario bonaerense y explicó que esto se debe a la estrategia que llevó adelante el oficialismo durante el último año: "Un gobierno es exitoso cuando piensa en el futuro y no en ganar unas elecciones".

Es que, según su análisis, el peronismo "no tiene ejercicio de coalición" y esto es lo que ha implicado que hayan fuertes peleas internas. "El peronismo gobernado siempre con aliados, pero nunca en coalición. el problema es que una coalición debe hacerse para proyectar una nación y no para ganar una elección. La cosa no es ganar y después que dios te ayude".

Sobre su posible renuncia luego de las elecciones, Berni dijo que lo meditó con calma y que llegó a discutirlo con el gobernador. A modo de análisis, sus palabras declaraciones fueron incendiarias: "Por qué me tengo que ir yo, que se vayan los que dijeron que volvían mejores y en el medio perdieron cuatro millones de votos".

Sin dar nombres, el ministro dijo que el fracaso de las elecciones legislativas se debió a una mirada "especulativa, egoísta, egocéntrica, de pensar en uno mismo y no en el desarrollo de la patria".

El funcionario detalló que el actual malestar que tiene lo ha "distanciado del espacio político en el que milité en los últimos 34 años", una de las razones que lo han llevado a tomar esta postura fue la imposibilidad de poder lanzar su propia línea interna dentro del Frente de Todos.

Rápidamente, tanto Viale como el resto de los invitados quisieron saber si Berni se encontraba distanciado de Cristina Fernández de Kirchner y su respuesta fue contundente: "Sí, mucho". En cambio, sobre la relación que mantiene con Alberto Fernández, fue más moderado: "Del presidente de la Nación no estoy distanciado. Uno se distancia de aquello con lo que alguna vez estuvo cerca".

Cuando se le pidieron más detalles acerca de qué fue lo que hizo cambiar su relación con la vicepresidencia, el ministro modificó rápidamente su oratoria y prefirió ser más vago en los conceptos. "Me parece que lo que pasó en las últimas elecciones dejó heridas abiertas que son muy profundas. Le pediría que tenga una visión más largoplacista y no tan concentrada", indicó y agregó que su enojo no es particularmente con la exmandataria sino "con su entorno".